La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) comunicó que corrigió el error de los aumentos superiores al 100% en el impuesto de patentes en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora las boletas recalculadas estarán disponibles para los contribuyentes. Las boletas recalculadas están disponibles para su pago hasta el 27 de febrero. “Tanto la cuota 1 como el pago anual tendrán un único vencimiento el 27 de febrero, para todas las terminaciones y modalidades“, señaló el organismo en su página web. Cabe destacar que también está disponible la nueva boleta en el home banking desde el 20 de febrero pasado. Además, se puede solicitar la nueva boleta por mail. Ante cualquier duda sobre la reliquidación, el contribuyente podrá consultar los detalles en la página oficial de AGIP. Toda esta modificación se da luego de los aumentos superiores al 100% en el impuesto de patentes en CABA que fueron por error. En consecuencia, miles de contribuyentes realizaron la correspondiente denuncia de estas subas inesperadas y abruptas. En este nuevo esquema se establece que ningún modelo incrementó su valor por arriba de la inflación en CABA en 2025, la cual fue de 31,8%. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, recomendó que los contribuyentes no pagaran las primeras boletas emitidas y, en su lugar, esperaran a las reliquidaciones de las mismas. De esta manera, el gobierno porteño subsanó su error y reorganizó el calendario de pagos.