La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó una importante modificación en el cobro del impuesto automotor que elimina de raíz el histórico esquema de vencimientos espaciados. Así, a partir de marzo, se acabaron los “meses de descanso”: las patentes deberán pagarse mensualmente. La medida, oficializada hoy por el director ejecutivo del organismo, Cristian Girard, transforma la antigua modalidad de cinco cuotas anuales en un régimen de diez pagos consecutivos que se extenderán desde marzo hasta diciembre. Según la explicación oficial, el objetivo detrás de esta iniciativa es “ayudar” a la planificación financiera. Desde la entidad recaudadora sostienen que el pago bimestral generaba un impacto demasiado agresivo en el bolsillo al acumular dos períodos en una sola boleta. Al dividir el importe, argumentan, el desembolso mensual será más digerible, aunque la obligación de pagar se vuelva perpetua durante todo el año. Un dato que ARBA se apresuró a aclarar para evitar quejas es que el cambio de frecuencia no altera el monto total anual del impuesto. Es decir, no hay un recargo implícito por pagar en diez veces en lugar de cinco. Sin embargo, la sensación térmica en el bolsillo será distinta: la patente pasará a competir mes a mes con los servicios públicos, las expensas y las cuotas escolares, restando margen de maniobra ante imprevistos. Girard intentó poner paños fríos a la situación comparando el escenario actual con el caótico 2025. El funcionario aseguró que, gracias a la aprobación de la nueva Ley Impositiva —que fijó topes de aumento porcentual respecto al año pasado—, tres de cada cuatro propietarios pagarán nominalmente menos que en el periodo anterior. Esta “baja”, no obstante, aplica principalmente a los vehículos de gama media y baja, mientras que los autos de alta valuación seguirán bajo la lupa con escalas más altas. La implementación de este sistema fue posible, según fuentes del organismo, gracias a una reciente modernización tecnológica que permite procesar millones de liquidaciones con frecuencia mensual, algo que los sistemas anteriores no soportaban. Esta capacidad técnica abre la puerta a más cambios: Girard ya anticipó que el Impuesto Inmobiliario es el próximo en la mira para adoptar este esquema de cobro mensual, lo que terminaría de configurar un escenario de presión tributaria constante. La primera cuota bajo esta nueva modalidad, junto con la opción del pago anual para quienes puedan afrontar el gasto de una sola vez, estará disponible a partir del 10 de marzo. Los vencimientos sucesivos serán los siguientes: