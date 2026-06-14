En un contexto en el que los trenes continúan incrementando su velocidad, el Glacier Express se posiciona como un elemento transformador en el ámbito del transporte ferroviario.

Este tren, conocido como el Expreso más lento del mundo, recorre 300 kilómetros a través de montañas y valles, alcanzando altitudes de 2.000 metros, lo que le permite cautivar a cualquier viajero.

Así es el Glacier Express, el tren panorámico que atraviesa los paisajes más bellos.

El tren turístico fue establecido en 1930 y se erigió como el transporte panorámico de referencia en Suiza. Su propósito es conectar dos localidades de la cordillera, la soleada St. Moritz y la fotogénica Zermatt. Este recorrido, que se extiende por ocho horas a través de los Alpes Suizos, abarca 291 kilómetros a más de 2.000 metros de elevación y atraviesa 91 túneles y 291 puentes.

Su principal finalidad es permitir que los visitantes disfruten desde asientos confortables de todos los paisajes. El trayecto comienza en St. Moritz, un resort alpino que integra hoteles de lujo y comercios en un entorno montañoso. El lago actúa como un espejo que refleja los picos de más de 2.400 metros de altura que lo circundan.

Al recorrer el tramo entre Disentis y Andermatt, el Glacier Express atraviesa uno de los puntos más asombrosos de los Alpes, el viaducto de Landwasse. Este puente, que cuenta con seis arcos y se eleva a 65 metros de altura, ofrece una vista impresionante del paisaje circundante.

La experiencia única en los vagones de la Excellence Class

Los vagones del tren están diseñados para ofrecer la máxima comodidad a los viajeros. Los ventanales de gran tamaño, incluyendo el techo de vidrio, aseguran que las vistas sean verdaderamente espectaculares. Las butacas resultan confortables y la conexión a internet se encuentra garantizada a lo largo del trayecto.

Más allá de las clases primera y segunda, la Excellence Class ofrece una experiencia singular durante todo el recorrido. A bordo, se disfruta de champagne y aperitivos que anticipan una experiencia gastronómica de cinco tiempos. Su bar proporciona las bebidas más exclusivas del mundo, mientras que todos los asientos están espaciosamente situados junto a la ventana.

Recorrido del tren. Foto: Glacier Express.

Lugares icónicos del trayecto ferroviario en Suiza

Estos son los destinos más emblemáticos del recorrido ferroviario:

St. Moritz : un distinguido centro turístico de Engadina, notable por el esquí, los lagos alpinos y su papel como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Túnel del Albula (región) : un tramo histórico de ingeniería ferroviaria con túneles en espiral y pendientes pronunciadas, designado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Viaducto de Landwasser : una obra emblemática del ferrocarril suizo, consistiendo en un puente curvo de piedra que concluye en un túnel.

Chur : la ciudad más antigua de Suiza, que cuenta con un casco histórico de estilo medieval y una notable identidad cultural alpina.

Bever : una pequeña localidad alpina, rodeada de majestuosos bosques y montañas.

Preda: un punto esencial en el ascenso al túnel del Albula, circundado por paisajes montañosos impresionantes.

Garganta del Rin : un impresionante cañón natural de aguas turquesas y acantilados blancos, conocido como el “Gran Cañón suizo”.

Paso del Oberalp (2.033 m) : el punto más elevado del trayecto, una zona de lagos y nieve durante gran parte del año, constituida como frontera natural entre regiones.

Túnel base del Furka : un tramo subterráneo que facilita el cruce de los Alpes en cualquier época del año, evitando las severas condiciones del antiguo paso de montaña.

Zermatt: el destino final. Un pueblo sin automóviles, situado al pie del Matterhorn, uno de los símbolos más icónicos de Suiza.

Orígenes y evolución del Glacier Express

Desde su primer trayecto, efectuado el 25 de junio de 1930 a las 07:30, el tren ha mantenido su recorrido original, a cargo de Ferrocarriles Réticos, una institución independiente de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB). Actualmente, se estima que transporta aproximadamente 250.000 pasajeros anualmente.

Este servicio ferroviario, con sus 11 horas de trayecto hasta el destino final, se destaca por su compromiso con la calidad y la eficiencia en el transporte de pasajeros, convirtiéndose en un símbolo de orgullo nacional.

Nuevas experiencias temáticas y modernización en el Glacier Express

El Glacier Express también ofrece excursiones temáticas durante el año. Los viajeros disfrutarán de eventos especiales como cenas románticas y festivales gastronómicos a bordo.

El tren tiene un compromiso ambiental. La operadora utiliza energía renovable y promueve el turismo sostenible en su trayecto, respetando la belleza natural de los Alpes Suizos.