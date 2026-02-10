En los últimos meses, varias líneas de colectivos pararon sus servicios como protesta por la falta de pago por parte de las empresas. En este marco, una de las que presentó problemas en el último tiempo es la línea 148, que tomó estas medidas a la espera de respuestas de las autoridades correspondientes. Del mismo modo, la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) también paralizó sus recorridos para presionar por los pagos y esto causó perjuicio a los usuarios. La línea 148, que tiene recorrido en la zona sur del conurbano bonaerense, extiende su paro por salarios adeudados hasta nuevo aviso. La medida responde a un reclamo de falta de cobro de los trabajadores. Ante la falta de respuesta de la empresa El Nuevo Halcón, los conductores determinaron no salir a la calle hasta que se regularice su situación. En este marco de protesta, que comenzó el pasado viernes 20 de enero, los trabajadores de aquella empresa se movilizaron hacia la sede del Ministerio de Trabajo y cortaron el tránsito en Puente Pueyrredón. La protesta llega de arrastre del año pasado. Si bien a comienzos de este año alcanzaron un acuerdo, la empresa falló en el cronograma de pagos establecido, según sostienen los trabajadores, en el que estaba contemplado el pago de aguinaldo y viáticos. El paro, que es por tiempo indeterminado, afecta a los usuarios de la zona de Quilmes y sus alrededores. Asimismo, los colectivos de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) 333, 407, 437 y 707 mantienen la abstención de tareas por los sueldos adeudados hasta nuevo aviso. En este caso, la protesta es por falta de sueldos y viáticos. Otras líneas que se encontraban en una situación similar como, por ejemplo, la línea 63, línea de Empresa 216 y Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA) reestablecieron sus servicios para la normal utilización de sus usuarios.