Paro de colectivos: cuáles son todas las alternativas para viajar hoy miércoles 19 de abril

Las cámaras de transporte automotor paralizarán este miércoles desde las 13 horas el pleno de los servicios de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en reclamo a la falta de acreditación total de los subsidios por parte del Ministerio de Transporte, lo que afectará de manera directa a poco más de 3,5 millones de usuarios.

La medida que tuvo su antesala el martes con la interrupción y reducción de la frecuencia en horario nocturno, se extenderá hasta las 16, hora en la que se dará paso a una nueva reunión entre representantes de la cartera nacional con las entidades licenciatarias .

"Confirmamos la citación para mañana. Será la primera reunión que las cámaras de Transporte del AMBA tenemos con el Ministerio de Transporte desde el Mes de Febrero, luego de los reiterados pedidos de audiencias y notas que hemos presentado en donde alertábamos de la situación hacia la que nos dirigíamos, a causa de las deudas y atrasos que el propio ministro de Transporte reconoció hoy - en los medios- que existen" , subrayó la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) en redes sociales.



Paro de colectivos hoy: ¿qué pasa con el tren y el subte?





Los trenes que conectan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con las localidades del Conurbano bonaerense prestarán sus servicios habituales, según el esquema vigente para cada una de las líneas.

Tren Línea Mitre: los ramales Tigre y José León Suárez no llegarán a la estación Retiro por obras.





Tren Línea San Martín: servicio sin modificaciones.

servicio sin modificaciones. Tren Línea Belgrano Norte: servicio sin modificaciones.

servicio sin modificaciones. Tren Línea General Roca: servicio sin modificaciones.

servicio sin modificaciones. Tren Línea Sarmiento: servicio sin modificaciones.

servicio sin modificaciones. Tren Línea Urquiza: servicio sin modificaciones.

servicio sin modificaciones. Tren Línea Belgrano Sur: servicio sin modificaciones.

Nuevo paro de subte: cuándo es, en qué líneas y en qué horarios no circularán las unidades



PreViaje 4: ¿cuáles son los feriados que entran en el calendario de la nueva edición 2023?

Paro de colectivos hoy miércoles: ¿cómo va a funcionar el subte porteño?





Este miércoles 19 de abril la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) activará una nueva medida gremial que incluirá la interrupción total de los servicios de las líneas D y E desde las 22 horas.

Además, habrá una apertura de molinetes desde las 21hs hasta las 22hs en las estaciones Catedral y Congreso de Tucumán (Línea D) e Independencia y Bolivar (Línea E).

En tanto, continúa las obras en las estaciones Castro Barros y Acoyte (Línea A); San Martín (Línea C); Bulnes (Línea D) y Jujuy (Línea E).

Marchas y cortes de tránsito previstas para hoy miércoles 19 de abril





La Unidad Piquetera (UP) que nuclea a organizaciones sociales de izquierda no alineadas con el Gobierno nacional, realizarán este miércoles 19 de abril desde las 17 horas una nueva jornada de protesta que incluirá cortes de ruta, interrupciones en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y el desarrollo de la "Marcha de las antorchas" desde Avellaneda rumbo al Obelisco porteño. Además, no se descarta un acampe en Plaza de Mayo.

Día de San Expedito





La Ciudad de Buenos Aires cerrarán las inmediaciones de la Parroquia San Expedito en Balvanera de 17 a 19 horas. La interrupción cierre abarca desde Bartolomé Mitre entre las calles Pasteur y Azcuénaga.



Partido River Plate vs Sporting Cristal





Este miércoles 19 de abril River Plate buscará su primer triunfo en la Copa Libertadores ante Sporting Cristal.

%uD83D%uDCCB Los convocados por Martín Demichelis para enfrentar a Sporting Cristal por la #Libertadores %uD83C%uDFDF%uFE0F#VamosRiver %u26AA%uD83D%uDD34%u26AA pic.twitter.com/W6ijr7J5zQ — River Plate (@RiverPlate) April 18, 2023