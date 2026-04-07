La melatonina es una hormona que el organismo produce de forma natural y que cumple un papel central en la regulación del sueño. Su función principal es actuar como una señal biológica que le avisa al cuerpo cuándo es momento de descansar y cuándo mantenerse despierto. En los últimos años, el interés por la melatonina creció tanto por su relación con el insomnio como por la popularización de suplementos. Sin embargo, antes de pensar en comprimidos, es importante entender para qué sirve esta hormona y de qué manera el propio organismo puede generarla de forma natural. La melatonina es producida principalmente por la glándula pineal, una estructura ubicada en el cerebro. Su liberación está directamente influida por la exposición a la luz: aumenta por la noche y disminuye durante el día. Su función más importante es regular el ritmo circadiano, es decir, el reloj biológico que organiza los ciclos de sueño y vigilia. Cuando los niveles de melatonina se elevan, el cuerpo recibe la señal de que es momento de prepararse para dormir. A diferencia de los somníferos, la melatonina no “duerme” al cerebro de forma directa, sino que ayuda a sincronizar el organismo con los ciclos naturales de luz y oscuridad. El organismo sintetiza melatonina principalmente cuando disminuye la luz ambiental. La oscuridad actúa como señal para activar su liberación. Existen hábitos cotidianos que favorecen este proceso fisiológico. Estos factores forman parte de lo que se conoce como higiene del sueño, un conjunto de hábitos que favorecen el descanso de manera natural. La luz artificial, especialmente la emitida por pantallas, puede interferir con la señal natural que estimula la producción de melatonina. Acostarse y levantarse en horarios similares ayuda a estabilizar el ritmo circadiano. La alternancia entre luz diurna y oscuridad nocturna contribuye a que el organismo regule correctamente la secreción hormonal. Algunas sustancias pueden interferir con los procesos que facilitan el descanso como el alcohol o los alimentos altos en azúcar. Adoptar rutinas de descanso consistentes, reducir la exposición a pantallas por la noche y respetar los ciclos naturales de luz son medidas que contribuyen a que el propio cuerpo produzca melatonina de forma natural.