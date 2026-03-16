Soñar con personas que ya fallecieron es una experiencia que muchos relatan en distintos momentos de su vida. Aunque a menudo se asocia a interpretaciones sobrenaturales, especialistas en psicología sostienen que este tipo de sueños suele estar vinculado con procesos emocionales internos, especialmente relacionados con el duelo. Diversas investigaciones científicas señalan que estas experiencias oníricas pueden reflejar la forma en que la mente procesa la pérdida de un ser querido, reorganiza recuerdos o intenta resolver emociones pendientes. En la literatura científica, este fenómeno es conocido como “sueños de visitación”, un término utilizado para describir aquellos sueños en los que aparece una persona que ya murió y cuya presencia suele percibirse como muy real. Estudios recientes publicados en revistas especializadas en medicina del sueño indican que estas experiencias pueden ayudar a las personas a procesar la pérdida y a mantener una sensación de vínculo emocional con quien ya no está. Una investigación realizada por la Universidad de Ottawa, que analizó a más de 300 adultos que afirmaron haber tenido este tipo de sueños, encontró que la mayoría de los participantes describió sensaciones positivas después de despertarse. Según los resultados, alrededor del 70% de las personas manifestó sentir consuelo o tranquilidad, mientras que una minoría señaló experimentar angustia o incomodidad tras el sueño. Los especialistas explican que, en muchos casos, estas experiencias reflejan intentos del cerebro por reorganizar recuerdos, resolver conflictos emocionales o acompañar momentos de cambio personal. Investigaciones realizadas en distintas universidades indican que los sueños con personas fallecidas aparecen con mayor frecuencia durante el primer año posterior a la pérdida. Un estudio publicado en la revista científica Dreaming identificó que muchas de estas experiencias oníricas incluyen situaciones de despedida, reconciliación o diálogo con el ser querido que murió. Quienes los experimentan suelen describir que, al despertar, atraviesan una sensación de calma o continuidad emocional, como si el vínculo con esa persona siguiera presente de alguna forma. Los especialistas señalan que la aparición de sueños con personas fallecidas puede depender de distintos factores, entre ellos: Datos de la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos indican que aproximadamente seis de cada diez personas que atraviesan un duelo sueñan con el fallecido al menos una vez durante los primeros meses posteriores a la pérdida. Los estudios también muestran que estas experiencias son más comunes en personas que presentan alteraciones en el sueño o dificultades para descansar. Desde el punto de vista psicológico, estos sueños suelen interpretarse como una manifestación del proceso de adaptación a la pérdida. En muchos casos reflejan la necesidad de resolver emociones pendientes, cerrar etapas o aceptar cambios importantes en la vida. También pueden aparecer como una forma simbólica de mantener un vínculo emocional con la persona fallecida mientras el proceso de duelo continúa. Los especialistas recomiendan prestar atención a las emociones que surgen después de estas experiencias. Hablar sobre los sentimientos vinculados a la pérdida o buscar acompañamiento profesional puede ser útil cuando los sueños se vuelven recurrentes o generan malestar. Los psicólogos señalan que reprimir el dolor o evitar el proceso de duelo puede intensificar la aparición de este tipo de sueños. Por el contrario, expresar las emociones y atravesar el duelo de manera consciente suele ayudar a reducir su frecuencia y a transformar estas experiencias en una oportunidad para comprender mejor el propio proceso emocional.