Inauguran el aeropuerto más imponente del continente: inversión récord y capacidad para 20 millones de pasajeros. (Imagen: Redes sociales).

Desarrollan uno de los metros más amplios de Sudamérica: dispone de una gran longitud, une ciudades y comenzará a regir a partir de este año

El Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai (NMIA) ya figura en el mapa mundial de la aviación. Inaugurado por el primer ministro Narendra Modi el 8 de octubre de 2025, el complejo —desarrollado por Adani Airport Holdings junto con la agencia estatal CIDCO— inició operaciones comerciales el 25 de diciembre de ese año con una capacidad inicial de 20 millones de pasajeros anuales.

El nuevo aeropuerto no es solo una terminal: es una apuesta por la integración multimodal. Según la web oficial del proyecto, NMIA incluirá generación solar de aproximadamente 47 MW, servicios de autobuses eléctricos, un sistema automatizado de transporte para conectar terminales y conexiones por metro, ferrocarril, carretera e incluso taxi acuático.

La puesta en marcha llega acompañada de una batería de proyectos urbanos como la Línea 3 del Metro, la app “Mumbai One” y programas de formación técnica, que prometen transformar la movilidad y el empleo en la región metropolitana. Las empresas que operan en el aeropuerto esperan impulsar el mantenimiento aeronáutico (MRO) y las exportaciones agrícolas de Maharashtra.

Inauguran el aeropuerto más imponente del continente: inversión récord y capacidad para 20 millones de pasajeros. (Imagen: Redes sociales). X (antes Twitter)

Cómo cambiarán los viajes en el Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai

Con su entrada en operación, el NMIA busca aliviar la presión sobre el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj y apuntará a ofrecer rutas internacionales y de carga que podrían reducir tiempos y costos logísticos para productores locales. La Fase 1 tiene una capacidad de 20 millones de pasajeros anuales, mientras que las siguientes etapas del proyecto permitirán ampliar esa cifra hasta cerca de 90 millones de pasajeros por año cuando el desarrollo esté completamente finalizado.

Además, el aeropuerto se integra con la recientemente inaugurada Línea 3 del Metro (33,5 km totalmente subterránea), que busca conectar sectores clave del sur de Mumbai de forma más rápida, reduciendo trayectos que hoy duran horas a alrededor de 45 minutos. Esta sinergia es, según las autoridades, central para convertir Mumbai en un hub regional.

Inauguran el aeropuerto más imponente del continente: inversión récord y capacidad para 20 millones de pasajeros. (Imagen: Redes sociales). X (antes Twitter)

Una inversión récord que trae empleo y tecnología

El proyecto, con un coste aproximado de Rs 19.650 millones de rupias (Fase 1), moviliza amplias cadenas de valor: construcción, mantenimiento-MRO, servicios aeroportuarios, turismo y logística. Fuentes oficiales y medios especializados resaltan el papel de este aeropuerto como pieza clave en la estrategia nacional para convertir a la India en un centro logístico y aeronáutico.

Además, el programa UDAN sigue siendo un pilar para democratizar los viajes aéreos en India. Lanzado en 2016 para conectar ciudades menos accesibles y hacer los vuelos más asequibles para la población general, ha operado cientos de rutas y beneficiado a más de diez millones de pasajeros hasta la fecha, impulsando la demanda interna de viajes y promoviendo la expansión de aerolíneas regionales.

Expansión prevista del aeropuerto

Tras el inicio de las operaciones domésticas e internacionales, el plan maestro del NMIA contempla nuevas fases de expansión que incorporarán una segunda pista, terminales adicionales e infraestructura complementaria para elevar la capacidad del aeropuerto desde los 20 millones de pasajeros anuales de la primera etapa hasta cerca de 90 millones cuando el desarrollo esté completamente finalizado.

Además, se estima que el proyecto generará más de 200.000 empleos directos e indirectos a lo largo de su desarrollo, consolidando a Mumbai como uno de los principales hubs aeroportuarios del sur de Asia y como una referencia en sostenibilidad e infraestructura aeroportuaria de nueva generación.