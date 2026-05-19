La ingeniería argentina vuelve a ponerse a prueba en las ligas mayores. Del 15 al 20 de junio, un equipo de más de 60 estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) viajará a Texas, Estados Unidos, para participar de la International Rocket Engineering Competition (IREC), el certamen de cohetería universitaria más exigente y prestigioso del planeta.

En esta edición, el desafío no es solo mantener la bandera argentina en el radar de la industria aeroespacial global, sino quebrar las leyes de la física que hasta ahora limitaron a los desarrollos académicos locales. Con el vector bautizado “Aconcagua”, el ITBA Rocketry Team competirá en la exigente categoría 30k COTS. Esto significa un salto técnico sin precedentes para el país: el vehículo está diseñado para alcanzar un apogeo de 30.000 pies, el equivalente a 10 kilómetros de altura, triplicando la marca de sus participaciones anteriores.

Romper la barrera del sonido: la ingeniería detrás de los Mach 2

El verdadero salto cuántico del proyecto es la velocidad. Según los cálculos de trayectoria y las simulaciones técnicas del equipo, “Aconcagua” está proyectado para convertirse en el primer cohete universitario argentino en superar la barrera del sonido, estimando una velocidad máxima de Mach 2 (el doble de la velocidad del sonido).

Lograr que una estructura diseñada por estudiantes soporte la presión dinámica y las temperaturas extremas de un vuelo supersónico requiere un despliegue de alta ingeniería.

El equipo ITBA Rocketry Team que representará al país en Estados Unidos. Foto: Agencia NA (ITBA)

El proyecto está bajo la tutela de Patricio Pedreira, profesor e investigador del Departamento de Ambiente y Movilidad de la universidad, quien coordina un equipo multidisciplinario donde conviven alumnos de Ingeniería Mecánica, Electrónica, Industrial, Informática, Bioingeniería y la Licenciatura en Analítica.

El camino a Texas: de un proyecto de pasillo al top 20 global

El ITBA Rocketry Team nació en 2022 con un objetivo claro: insertar a la universidad argentina en el mapa de la industria aeroespacial estudiantil. Lo que comenzó como una iniciativa de nicho escaló rápidamente en complejidad y reconocimiento internacional.

El salto a la categoría 30k COTS en este 2026 no es una decisión al azar. Representa la maduración de un ecosistema científico dentro del ITBA, una institución enfocada en la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico vinculado a los negocios y la innovación.

Talento argentino entre los mejores del mundo

En momentos donde la industria aeroespacial global demanda perfiles profesionales capaces de resolver problemas complejos con presupuestos optimizados, la experiencia de estos 60 estudiantes en Texas funciona como una vidriera de exportación de talento argentino.

Diseñar, construir y testear un vehículo supersónico desde Buenos Aires demuestra que la capacidad técnica local está lista para competir de igual a igual con las principales capitales científicas del mundo.