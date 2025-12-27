Orgullo nacional: Argentina recibirá cientos de atletas para el Mundial Sub-17 de Esquí Náutico Fuente: Córdoba

Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026, Córdoba será escenario de un hecho histórico para el deporte argentino: por primera vez, el país albergará el Campeonato Mundial Sub-17 de Esquí Náutico, la máxima cita juvenil de esta disciplina.

El evento reunirá a más de 120 atletas internacionales, posicionando a la provincia y al país en el centro del calendario deportivo mundial.

La presentación oficial se realizó en la Sala de Conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, y contó con la presencia de autoridades provinciales, dirigentes deportivos, entrenadores y jóvenes promesas.

Córdoba será la sede del Mundial Sub 17 de Esquí Naútico

El Mundial se desarrollará en el Club Ahumada Esquí Náutico, ubicado entre San José y Villa Dolores, en el corazón del Valle de Traslasierra.

El escenario será el Lago Ahumada, un espejo de agua artificial diseñado exclusivamente para las modalidades de Slalom, Figuras y Salto, cumpliendo con los más altos estándares internacionales.

Durante la presentación, Mariano Reutemann, vocal del directorio de la Agencia Córdoba Deportes, destacó la magnitud del evento: “Es un honor presentar este acontecimiento de jerarquía mundial. Para el deporte cordobés es un día icónico que nos permite mostrar al mundo todo el potencial de nuestra provincia”.

Por su parte, Iván Ahumada, vicepresidente de la Federación Argentina de Esquí y Wakeboard, subrayó la importancia estratégica del Mundial: “Es una oportunidad única para que nuestros jóvenes compitan en casa y para exhibir el trabajo que se viene desarrollando desde hace años”, soslayó.

La importancia de Córdoba para el Esquí Náutico

El Lago Ahumada es el resultado de más de diez años de esfuerzo, impulsado por familias y deportistas de Villa Dolores, que lograron consolidar una infraestructura de nivel internacional. Hoy, el predio recibe atletas de todo el mundo y se prepara para vivir su semana más importante.

El lanzamiento contó con la presencia de destacados deportistas como Isabella Besso, Sara Gramática y Bautista Ahumada, último medallista panamericano junior 2025.

“Será una experiencia inolvidable. Estamos entrenando mucho para dar lo mejor y compartir con atletas de otros países”, expresó Bautista Ahumada, una de las grandes promesas nacionales.

Cómo será la agenda del Mundial SUb 17 de Esquí Náutico

Hasta el 3 de abril, el Mundial tendrá entrada libre y gratuita, con exhibiciones, shows, actividades recreativas y un espacio gastronómico con foodtrucks para toda la familia.

La propuesta combina deporte, naturaleza y comunidad, en un entorno fabuloso para disfrutar en cualquier época del año como son las sierras cordobesas.