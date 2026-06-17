La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso el retiro del mercado de un producto comercializado como vinagre concentrado para limpieza luego de detectar inconsistencias en la información vinculada a su elaboración y autorización sanitaria.

La medida fue oficializada a través de una disposición publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todas las presentaciones identificadas bajo la marca VINT que eran ofrecidas como solución para la limpieza de distintas superficies del hogar.

Por qué ANMAT prohibió este producto

La decisión surgió tras una serie de controles realizados por las áreas de fiscalización del organismo, que detectaron la venta del producto en plataformas digitales y sitios de comercio electrónico.

Según informó la autoridad sanitaria, durante la investigación no se encontraron registros válidos ni documentación que acreditara la habilitación correspondiente para su comercialización como producto domisanitario.

Además, tampoco pudieron verificarse datos relacionados con su fabricación, composición ni condiciones de elaboración.

Qué producto fue alcanzado por la medida

El artículo era promocionado como un vinagre concentrado de múltiples usos destinado a tareas de limpieza doméstica.

Entre las aplicaciones difundidas en los anuncios figuraban:

Limpieza de baños.

Limpieza de cocinas.

Desinfección de vidrios.

Limpieza de electrodomésticos.

Tratamiento de superficies en contacto con alimentos.

Sin embargo, las inspecciones determinaron que no existían antecedentes que respaldaran oficialmente esas características ni la autorización necesaria para ofrecerlo con esos fines.

Qué detectaron los inspectores

Durante las verificaciones realizadas por ANMAT se constató que los datos presentes en el etiquetado y en la publicidad del producto no coincidían con registros habilitados.

La ANMAT prohibió la comercialización de un producto que se promocionaba como limpiador multiuso tras detectar irregularidades en su registro y documentación.

A su vez, una empresa vinculada a una marca registrada con nombre similar informó que no tenía relación con el producto investigado ni con los canales utilizados para promocionarlo.

Ante la imposibilidad de confirmar su origen y sus condiciones de elaboración, el organismo decidió actuar de manera preventiva para proteger a los consumidores.

Qué medidas tomó ANMAT

La disposición establece la prohibición en todo el territorio nacional de:

La venta del producto.

Su distribución.

Su utilización.

Su promoción publicitaria.

Su comercialización en plataformas online.

Además, la medida fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales y organismos de defensa del consumidor para reforzar los controles y evitar que continúe circulando en el mercado.

Qué recomienda el organismo a los consumidores

ANMAT aconsejó no adquirir productos identificados con esas características y prestar especial atención a los artículos de limpieza que se ofrecen a través de internet sin información clara sobre su registro sanitario.

También recordó la importancia de verificar que los productos domisanitarios cuenten con las autorizaciones correspondientes antes de utilizarlos en el hogar, especialmente cuando se promocionan para superficies relacionadas con la preparación o manipulación de alimentos.

Mientras continúa la investigación, las autoridades mantienen la vigilancia sobre posibles puntos de venta y no descartan nuevas medidas en caso de detectar más irregularidades vinculadas con la comercialización del producto.