El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York establece un plazo específico para realizar el canje.

Quienes se mudan al estado de Nueva York y ya cuentan con una licencia de conducir emitida en otra jurisdicción de Estados Unidos o en determinadas provincias de Canadá deben cumplir con un trámite obligatorio para poder seguir manejando legalmente.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York establece un plazo específico para realizar el canje y fija una serie de condiciones que deben cumplirse, como presentar documentación, aprobar determinadas pruebas y entregar la licencia anterior.

Quiénes deben cambiar su licencia de conducir por una de Nueva York

Las personas que se vuelven residentes del estado de Nueva York y poseen una licencia de conducir emitida por otro estado deben realizar el trámite de canje dentro de los 30 días posteriores a establecer la residencia.

En este sentido, el DMV considera que 90 días viviendo en Nueva York ya constituye una prueba de presunta residencia . Si solo se trata de visitas temporales por estudio u otro motivo, no están obligados a realizar este trámite.

El DMV considera que 90 días viviendo en Nueva York ya constituye una prueba de presunta residencia. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Cuáles son los requisitos para canjear una licencia de otro estado

Para poder intercambiar una licencia por una de Nueva York se deben cumplir con las siguientes condiciones:

La licencia debe incluir fotografía.

La licencia debe encontrarse vigente o haber vencido hace menos de 24 meses y haber sido emitida al menos seis meses antes de solicitar el canje.

Se realiza de forma presencial en una oficina del DMV y el solicitante debe:

Aprobar un examen de visión o presentar un informe visual autorizado.

Entregar la licencia anterior.

Acreditar identidad y residencia.

Abonar la tarifa correspondiente.

En qué casos el DMV de Nueva York no permite el canje de licencia

El DMV rechaza el canje cuando la licencia se encuentra suspendida o revocada, ya que primero debe resolverse esa situación ante la autoridad que la emitió.