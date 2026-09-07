Por orden de la Ley de Tránsito inhabilitan la licencia de conducir a todas las personas que hagan adelantamientos indebidos.

La Ley Nacional de Tránsito establece una serie de reglas que los conductores deben cumplir al momento de realizar un adelantamiento. Incumplirlas puede generar multas y pérdida de puntos en la licencia y, si el conductor acumula suficientes infracciones, puede llegar a la inhabilitación para conducir.

La normativa argentina busca evitar maniobras que puedan generar situaciones de riesgo en rutas, autopistas y calles. Por eso, el adelantamiento no puede realizarse de cualquier manera: existen condiciones específicas sobre el lugar, la visibilidad y la forma en que debe ejecutarse.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre los adelantamientos

El artículo 42 de la Ley 24.449 establece que el adelantamiento debe realizarse por la izquierda y fija una serie de requisitos que deben respetarse.

Antes de comenzar la maniobra, el conductor debe comprobar que el carril izquierdo esté libre durante una distancia suficiente para evitar riesgos y que ningún vehículo que circula detrás esté intentando sobrepasarlo.

Además, debe contar con visibilidad suficiente y no iniciar el adelantamiento cuando se aproxima a una encrucijada, curva, puente, cima de la vía o cualquier otro lugar considerado peligroso.

La ley también establece que el conductor debe advertir su intención de sobrepasar al vehículo que circula adelante y utilizar el indicador de giro correspondiente. Una vez realizado el adelantamiento, debe regresar rápidamente al carril derecho sin interferir en la marcha del vehículo sobrepasado.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre los adelantamientos. Imagen creada con IA

Cuándo está prohibido adelantar por la derecha

La normativa establece que, como regla general, el adelantamiento debe hacerse por la izquierda.

Sin embargo, existen dos excepciones específicas en las que está permitido hacerlo por la derecha: cuando el vehículo de adelante indicó que va a girar o detenerse hacia la izquierda, o cuando existe un embotellamiento y la fila de vehículos de la izquierda no avanza o circula más lentamente.

Por lo tanto, realizar un adelantamiento por la derecha fuera de estas situaciones puede constituir una infracción.

Adelantar mal puede restar puntos de la licencia

El sistema de sanciones también contempla la pérdida de puntos en la Licencia Nacional de Conducir.

Según el Decreto 242/2022, sobrepasar a otro vehículo sin comprobar previamente que la vía esté libre puede implicar una multa de entre 100 y 300 UF y la pérdida de 4 puntos.

La sanción es mayor cuando el conductor realiza el adelantamiento sin contar con suficiente visibilidad o comienza la maniobra al aproximarse a una encrucijada, curva, puente, cima de la vía o lugar peligroso: en ese caso, la normativa contempla una multa de 200 a 1000 UF y la pérdida de 10 puntos.

También se pueden descontar puntos por no advertir correctamente la maniobra, no completar el sobrepaso de manera adecuada o adelantar por la derecha fuera de las excepciones permitidas.

Un adelantamiento indebido no significa automáticamente que te saquen la licencia. La maniobra puede generar multa y descuento de puntos y, si el conductor acumula suficientes infracciones hasta llegar a cero puntos, puede quedar inhabilitado para conducir.