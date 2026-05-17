El pasaporte estadounidense es un requisito fundamental para los ciudadanos que anhelan viajar al extranjero, ya que será solicitado por las autoridades competentes para permitir la entrada y en muchos casos, se requerirá que tenga una validez mínima de al menos 6 meses. En este contexto, es crucial tener en cuenta que no todos los documentos son válidos para el trámite de renovación. Existen algunos casos en los que el momento en que fueron obtenidos o sus características particulares exigen su renovación completa. En estos casos, será necesario gestionar un nuevo documento como si nunca se hubiera tramitado en primer lugar, presentando el formulario DS-11 en alguno de los centros de pasaportes autorizados. De acuerdo con lo especificado por las autoridades, no puede renovarse ningún pasaporte que haya sido tramitado hace más de 15 años, es decir, cualquier ejemplar emitido antes de noviembre de 2010 ya no será elegible para actualizarse mediante este trámite. Tampoco pueden optar por el trámite aquellos que posean pasaportes con alguna de las características que se enlistan a continuación: Para llevar a cabo la gestión desde su inicio, es necesario cumplir con las siguientes instancias: La totalidad de la documentación puede ser presentada en un centro autorizado para la emisión de pasaportes. Los días y lugares disponibles en noviembre y diciembre para quienes deseen realizar este trámite pueden consultarse aquí.