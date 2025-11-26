La pirámide más antigua del mundo se encuentra en Asia.

El mundo de la arqueología vuelve a sacudirse ante un descubrimiento inesperado: Gunung Padang, un sitio megalítico ubicado en Java Occidental, Indonesia, podría ser la pirámide más antigua jamás registrada por la humanidad.

De acuerdo con una investigación publicada en la revista Archaeological Prospection, las capas más profundas de esta estructura datan de hace más de 25.000 años, lo que ubica su origen en una era previa a las primeras civilizaciones conocidas, ya que las pirámides de Egipto tienen menos de 5 milenios.

¿Cuáles son las pirámides más antiguas del mundo?

A simple vista, Gunung Padang parece una colina recubierta de vegetación tropical. Sin embargo, excavaciones recientes revelaron que bajo esa superficie se ocultan muros de piedra, terrazas artificiales y túneles que conformarían una estructura piramidal de múltiples niveles, cuidadosamente diseñada y orientada.

Algunos científicos aseguran que su construcción excede las capacidades humanas de la época.

El geólogo Danny Hilman Natawidjaja, uno de los principales impulsores del estudio, sostiene que la pirámide fue construida en etapas a lo largo de milenios, posiblemente comenzando hacia el final de la última glaciación. Lo sorprendente no es solo su antigüedad, sino también el tipo de técnicas líticas empleadas, inusuales para ese período.

La pirámide más antigua del mundo se encuentra en Asia y genera debate científico. Meteoweb

La crisis científica: quién creó esta pirámide

Aunque los resultados son impactantes, no hay consenso entre los investigadores. Flint Dibble, arqueólogo de la Universidad de Cardiff, advierte que la antigüedad de los estratos geológicos no prueba que hayan sido intervenidos por humanos.

Según Dibble, es posible que muchas de las características del lugar hayan sido moldeadas por la erosión o procesos naturales, no por civilizaciones antiguas.

Los defensores de la hipótesis artificial señalan que la alineación precisa de algunas estructuras sugiere un uso ceremonial o astronómico. Se especula que pudo ser un centro de poder espiritual o incluso un calendario solar ancestral.

Lo que está claro es que Gunung Padang no encaja en la cronología tradicional de la historia humana. Si se confirma su origen constructivo, los manuales de historia deberán reescribirse.

Los especialistas no solo debaten la antiguedad, sino también su origen. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El debate: ¿humanos o acción natural?

La afirmación más polémica del estudio es la posibilidad de que Gunung Padang no haya sido construido por seres humanos. Aunque los autores no afirman que haya intervención de civilizaciones no humanas, la dificultad técnica y la antigüedad extrema dispararon todo tipo de teorías alternativas.