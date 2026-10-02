En esta noticia Cuál es el peor ingrediente para ponerle a la pizza según el ranking

La pizza es un plato universal que tiene muchas formas de hacerse en diferentes países y con diferentes toppings. No obstante, hay ingredientes que fueron transgresores en algunos casos, como el ananá, que generó divisiones en este debate gastronómico.

En este sentido, la dueña de una pizzería se animó a elegir cuál es el peor ingrediente para ponerle a una pizza, que no es la fruta o incluso el queso cheddar.

Se trata de un producto que está al alcance de todos en la heladera y que resulta un sacrilegio para los amantes de este plato.

Cuál es el peor ingrediente para ponerle a la pizza según el ranking

La pizza es uno de los platos gastronómicos que más debate genera, sobre todo en Argentina: algunos son fundamentalistas de la pizza de molde, otros a la piedra; algunos no reconocen la pizza de ananá, otros defienden la pizza de palmitos y salsa golf. El debate es tan amplio por la cantidad de variedades y estilos que existen.

En otros países ocurre lo mismo porque las combinaciones llegan a toppings que pueden ser impensados para añadir a una pizza.

El ranking de los peores ingredientes para ponerle a una pizza

Giulia Missaglia, especializada en comida italiana y dueña del Restaurante da Giulia en Jávea, España, comparte videos en Instagram donde se somete a debates y contenido alrededor de la gastronomía.

En este caso, hizo un top 9 de los peores ingredientes para ponerle a una pizza y el resultado sorprendió a más de uno.

El que se llevó el primer lugar, para sorpresa de todos, fue el kétchup. “No tiene nada que ver con la pizza, el kétchup es el peor ingrediente”. En tanto, el ananá lo dejó en segundo lugar y la salsa barbacoa en tercer lugar.

No es el ananá: cuál es el peor ingrediente para ponerle a la pizza, según el ranking que armó una chef. Shutterstock

Cómo quedó el listado:

Ketchup Ananá Salsa barbacoa Huevo duro Queso cheddar Pepperoni Choclo Jalapeños Mayonesa

El video tuvo miles de likes y también generó debate en los comentarios. Cabe destacar que, en el caso de Giulia, apunta a una pizza napolitana más tradicional (masa, tomate, mozzarella, albahaca y aceite de oliva); es por eso que puso el pepperoni, que es un ingrediente fundamental en la pizza norteamericana, dentro de la lista.

Otro punto importante es que durante años el ananá cargó como el ingrediente peor visto dentro de una pizza, desde su creación en 1962 en Canadá, de la mano del cocinero Sam Panopoulos, quien la bautizó como la pizza hawaiana.

En el caso del kétchup, no existe una pizza de las tradicionales que lleve ese topping, pero su consumo es más informal, ya que mucha gente, aunque parezca curioso, le agrega este aderezo por su cuenta, sobre todo los más jóvenes.

Es como algo parecido a ponerle mayonesa al choripán o azúcar a la empanada; para los practicantes resulta un elixir, pero para el resto es algo terrible.