Ni vinagre ni bicarbonato: la manera fácil y efectiva para sacar el sarro de las canillas y el inodoro

El sarro, las manchas y el óxido son enemigos comunes en baños y cocinas. Se forman por la acumulación de minerales del agua y la falta de limpieza frecuente, afectando especialmente las canillas, duchas y el inodoro.

Además de productos de limpieza comerciales, existen alternativas naturales y hasta más eficientes que ayudan a limpiar diferentes rincones del hogar de manera rápida y sencilla.

¿Cómo prevenir la aparición de sarro en el baño?

Antes de aplicar estos trucos caseros, es clave conocer algunas prácticas simples que ayudan a prevenir la formación de sarro en el inodoro, las canillas y la ducha:

Limpieza semanal: evitar que el sarro se acumule.

Cepillado diario: una pasada rápida mantiene el inodoro fresco.

Reparar fugas: el goteo constante favorece el sarro.

Ventilación adecuada: abrir ventanas o usar extractor.

Tabletas limpiadoras: colocar una en el tanque para mantener el inodoro limpio y perfumado.

Ni vinagre y ni bicarbonato: la mejor forma de quitar el sarro del inodoro y las canillas

El vinagre y el bicarbonato son clásicos aliados en la lucha contra la suciedad acumulada en el hogar. Sin embargo, si se busca una alternativa, el ácido cítrico en polvo es la solución ideal.

Se trata de un compuesto orgánico natural, no corrosivo, fácil de conseguir y muy potente para eliminar el sarro sin dejar olores fuertes. Para usarlo tan solo se deben seguir los siguientes pasos:

Disolver 2 o 3 cucharadas de ácido cítrico en agua caliente.

Verter la mezcla en la taza del inodoro.

Dejar actuar toda la noche.

A la mañana siguiente, frotar con cepillo y tirar la cadena.

Ácido cítrico: cómo usarlo para quitar el sarro de las canillas

El ácido cítrico es el principal componente del limón, responsable de su sabor y de diversas propiedades beneficiosas para la salud . Para limpiar sarro en canillas, duchas o mamparas se deben seguir estos pasos:

Cortar un limón al medio.

Frotar directamente sobre la superficie afectada.

Esperar entre 10 y 15 minutos.

Enjuagar con agua caliente.

Otros métodos caseros que también funcionan

Además del ácido cítrico, existen otras opciones para limpiar el baño: