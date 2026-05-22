Las proteínas son uno de los tres macronutrientes fundamentales junto con los carbohidratos y las grasas. Estos componentes esenciales son los encargados de proporcionar la energía necesaria para el funcionamiento óptimo del cuerpo, contribuyendo a la formación y regeneración de tejidos.

Es por eso que el huevo es un alimento fundamental en cualquier régimen nutricional, ya sea para la reducción de peso o para el incremento de masa muscular. Esto se atribuye al perfil nutricional excepcionalmente completo del huevo, destacando su elevado contenido en proteínas, vitaminas, aminoácidos y carbohidratos, entre otros. No obstante, el método de cocción incide de manera directa en la cantidad de nutrientes accesibles para el organismo.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar el huevo para aprovechar sus proteínas?

En el caso de los huevos fritos, su contenido calórico excede el de los anteriores, especialmente si se utiliza una cantidad significativa de aceite. Esta preparación puede resultar en la pérdida de ciertos nutrientes debido al contacto directo entre el alimento y el calor.

La ciencia establece que la forma más efectiva de cocinarlos es hervirlos en agua, es decir, hacer huevos duros. Esta técnica es favorable, ya que evita el uso de aceites y la cáscara protege tanto la yema como la clara, conservando de este modo los nutrientes.

Ni frito, ni revuelto: la forma correcta de cocinar el huevo para aprovechar sus proteínas al máximo (foto: archivo).

En el caso de los huevos revueltos, las recetas suelen incluir algún tipo de grasa como manteca, leche o crema para evitar que se adhieran a la sartén. Este método resulta en un aumento del contenido calórico, pero mantiene un elevado nivel de proteínas, comparable a otros métodos de cocción.

¿Cómo sumar el huevo a la dieta?

La versatilidad del huevo constituye uno de sus beneficios más destacados al momento de incorporarlo en la alimentación. Las formas principales son las siguientes:

En ensaladas

En omelettes

Sobre tostadas integrales con palta

En tortillas, como la de papa

En huevos rellenos

En un wok de verduras

En preparaciones como revuelto gramajo

En sopas y guisos.

Ni cocido, ni revuelto: la manera adecuada de preparar el huevo para maximizar sus proteínas al máximo.

¿Cuáles son los beneficios del huevo?

El alto perfil nutricional resulta beneficioso para el organismo en múltiples aspectos. Los más destacados incluyen:

Potencia la ganancia de masa muscular

Mejora la salud ocular

Fortalece el cerebro

Ayuda a bajar de peso

Cuida el corazón

Refuerza el sistema inmunológico

Protege la vista

La ingestión de huevos en la dieta cotidiana presenta una considerable variabilidad según el individuo, por lo que se recomienda llevar a cabo los análisis correspondientes antes de realizar su incorporación.

No obstante, para un significativo número de individuos, el consumo de dos huevos diarios resulta beneficioso.