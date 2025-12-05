La historia humana está marcada por grandes culturas que desarrollaron la escritura, la arquitectura y la organización social. Pero, entre todas ellas, existe una que se considera la más antigua del mundo y que dejó un legado que todavía impacta en la historia.

¿Cuál es la civilización más antigua del mundo?

La civilización más antigua registrada hasta hoy es la de los sumerios. Surgieron en el sur de Mesopotamia, una región ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en la actual Irak. Su origen se remonta aproximadamente al 4100 a.C., mucho antes de los egipcios, fenicios o griegos.

Desde ciudades como Ur y Uruk, los sumerios desarrollaron una sociedad organizada basada en la agricultura, la ingeniería y el comercio. Su avance fue tan grande que sentó las bases de lo que hoy entendemos como civilización.

¿Por qué los sumerios fueron tan importantes?

Los sumerios fueron pioneros en áreas fundamentales de la sociedad. Crearon la escritura cuneiforme, considerada el primer sistema de escritura del mundo. También inventaron el sistema numérico basado en el número 60, que aún usamos para medir el tiempo en horas, minutos y segundos.

Además, desarrollaron sistemas de riego e ingeniería hidráulica que permitieron cultivar en una zona árida, impulsaron el comercio entre ciudades y dejaron textos antiguos como el Poema de Gilgamesh, la obra épica más antigua conocida.

¿Qué provocó la desaparición de los sumerios?

La civilización sumeria comenzó a debilitarse por diversos motivos. Inicialmente, enfrentaron invasiones de pueblos vecinos, como los acadios y los elamitas, que tomaron control de sus ciudades. También sufrieron problemas ambientales, como la salinización de los suelos, que afectó la agricultura y su economía.

Con el tiempo, fueron absorbidos por otros imperios mesopotámicos. Sin embargo, muchas de sus ideas y avances fueron adoptados por los babilonios y los asirios, lo que permitió que su influencia perdurara.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué se los considera los pioneros de la civilización?

Gracias a los descubrimientos arqueológicos realizados en el siglo XIX, se recuperaron tablillas, templos y restos de sus ciudades. Estas evidencias muestran que los sumerios fueron los primeros en crear un sistema de escritura, organizar gobiernos, desarrollar matemáticas y construir grandes centros urbanos.

Por eso, se los considera los verdaderos pioneros de la civilización humana y la cultura más antigua que se conoce hasta hoy.