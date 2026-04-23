La historia más repetida sobre el viaje de Cristóbal Colón parece sencilla: tres carabelas cruzando el Atlántico rumbo a lo desconocido. Sin embargo, esa imagen tan instalada en libros y relatos populares no es del todo precisa y forma parte de una simplificación que se consolidó con el paso del tiempo. A más de cinco siglos de aquel viaje, distintos estudios históricos y documentos de la época permiten revisar varios de los mitos más difundidos sobre la expedición que llegó a América en 1492. La expedición que partió desde Palos de la Frontera estuvo compuesta por tres embarcaciones, pero no todas eran carabelas. En realidad, solo dos de ellas respondían a ese tipo de nave. La Niña y La Pinta eran carabelas livianas y maniobrables, diseñadas para exploraciones rápidas. Por otro lado, la Santa María era una nao, un barco más grande y pesado que cumplía funciones distintas, como el transporte de provisiones y el liderazgo de la travesía. Esta diferencia, aunque técnica, es clave para entender cómo estaba organizada la expedición. Con el tiempo, la idea de que las tres eran carabelas se popularizó por su simpleza y facilidad para ser recordada. Además de la composición de la flota, existen otros aspectos de la vida y los viajes de Colón que suelen ser malinterpretados o presentados de forma incompleta. Uno de ellos es su origen. Aunque navegó bajo la Corona de Castilla, la mayoría de las fuentes coinciden en que nació en Génova, en la actual Italia, hacia mediados del siglo XV. Tampoco fue el primer europeo en llegar a América. Siglos antes, el explorador vikingo Leif Erikson habría alcanzado territorios del norte del continente, aunque sin generar un contacto duradero. En cuanto a su objetivo, Colón no buscaba descubrir un nuevo continente, sino encontrar una ruta hacia Asia navegando hacia el oeste. Su cálculo erróneo sobre el tamaño de la Tierra fue determinante para que terminara llegando a tierras americanas sin saberlo. Otro mito muy difundido es que la reina Isabel financió la expedición empeñando sus joyas. En realidad, el viaje contó con distintos aportes económicos, incluidos recursos privados y financiamiento comercial. También es incorrecta la idea de que Colón demostró que la Tierra era redonda. Para su época, esa noción ya era ampliamente aceptada; el debate giraba en torno a las distancias y no a la forma del planeta. Tras su primera expedición, Colón realizó otros tres viajes entre 1493 y 1504. En ellos exploró nuevas zonas del Caribe y parte de América continental. Sin embargo, su desempeño como administrador fue cuestionado. En los territorios que gobernó se registraron conflictos, abusos y fuertes tensiones tanto con poblaciones indígenas como con colonos europeos. En sus últimos años, enfrentó dificultades, perdió apoyo político y regresó a Europa sin haber alcanzado el objetivo que lo impulsó inicialmente: una ruta directa hacia Asia. Con el paso del tiempo, su figura quedó envuelta en una mezcla de hechos históricos, interpretaciones y relatos que, en muchos casos, simplificaron una historia mucho más compleja.