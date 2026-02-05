Instagram es una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial con número superior al de 3 mil millones de usuarios. En los últimos años, su crecimiento fue exponencial y es por este motivo que sus desarrolladores trabajan constantemente para mejorar la experiencia en sus consumidores. La última novedad al respecto es que el usuario podrá autoexcluirse de la lista de “Mejores Amigos” de otro perfil. Instagram es una red social que nació bajo la premisa de compartir fotografías con amigos, familiares y seguidores. Con el tiempo se añadieron funciones como los videos, los reels, los hashtags y los mensajes privados, entre muchas otras. Sin embargo, una de las que más impacto tuvo son las “Historias” que duran 24 horas y desaparecen. Pero lo que más se popularizó en los últimos años son los listados de “Mejores Amigos”. Un usuario de Instagram puede crear una lista privada de “Mejores Amigos” seleccionando a cualquier contacto. Entonces, a la hora de subir una “Historia” es capaz de seleccionar este listado como únicos habilitados a mirarla. Es decir, se trata de un contenido “exclusivo” ya que son publicaciones restringidas. Al tratarse de una red social muy utilizada, el usuario puede agregar contactos de distintas índoles: desde familiares y amigos, hasta personas con las que no tiene demasiada cercanía. Es por eso que esta función cumple un rol más íntimo para el usuario. Este sistema aplica a distintos formatos de publicaciones, tales como la “Historia”, los “Reels” y las publicaciones en el perfil del usuario. Sin embargo, hasta el momento el usuario que era añadido a la lista de “Mejores Amigos” no podía salir de ella. Es decir, la inclusión o permanencia solo dependía del usuario creador. Este año tendrá la posibilidad de autoeliminarse de esa lista en el caso de que no quiera ver esas publicaciones exclusivas y este esquema dejará de ser unidireccional. El primero en dar la noticia fue el ingeniero y especialista en nuevas funciones de redes sociales, Alessandro Paluzzi, quien publicó en su cuenta de X: “Instagram está trabajando en una función que permite a los usuarios eliminarse de la lista de amigos cercanos de otro usuario”. Su publicación generó revuelo entre los usuarios de aquella red, ya que era un pedido que muchos usuarios reclamaban. Otro de los temas polémicos es que el usuario creador de la lista podría notar si su contacto deja de formar parte de su círculo más íntimo. Según sus imágenes, la red social consultará si el usuario está seguro de salir de la lista de “Mejores Amigos” y una vez fuera, solo podrá volver a ingresar si su contacto lo añade a la lista nuevamente. Cabe destacar que todavía no se oficializó la fecha de este cambio en la red social; sin embargo, este año estará disponible esta nueva función.