Las infusiones caseras son una alternativa sencilla para incorporar ingredientes naturales a la rutina diaria y aprovechar todos los beneficios que aportan, ya que además de aportar aromas y sabores particulares, son utilizadas tradicionalmente por sus posibles efectos sobre el bienestar general.

Una de ellas combina hojas de laurel, ramitas de canela y manzanilla en una preparación caliente y fácil de realizar. El resultado es un té aromático que puede consumirse en distintos momentos del día.

Para qué sirve el té de laurel, canela y manzanilla

Esta infusión casera puede incorporarse como una bebida caliente después de las comidas o durante momentos de relajación.

La combinación reúne las propiedades tradicionalmente asociadas con la manzanilla, el laurel y la canela, ingredientes que se utilizan desde hace generaciones en diferentes preparaciones naturales.

El té casero es muy fácil de preparar. IA Chat GPT

La manzanilla es especialmente conocida por su uso tradicional para acompañar la relajación y el descanso, mientras que la canela aporta un sabor intenso y cálido. El laurel, por su parte, tiene compuestos aromáticos característicos que complementan la preparación y le dan un perfil particular .

Beneficios del té casero de laurel, canela y manzanilla

Esta bebida puede aportar distintos beneficios dentro de una rutina saludable, principalmente por las propiedades de los ingredientes que la componen.

Los principales beneficios:

Puede favorecer la relajación: la manzanilla es tradicionalmente utilizada como una infusión asociada con momentos de calma y descanso.

Acompaña la digestión: el laurel y la manzanilla se han utilizado tradicionalmente después de las comidas como parte de preparaciones digestivas.

Aporta compuestos antioxidantes: tanto la canela como otros ingredientes vegetales contienen compuestos con actividad antioxidante.

Ayuda a incorporar líquidos: al tratarse de una bebida preparada principalmente con agua, contribuye a la hidratación diaria.

Tiene un sabor y aroma reconfortantes: la combinación de canela, laurel y manzanilla genera una infusión cálida que puede disfrutarse especialmente durante los días fríos.

Cómo preparar el té de laurel, canela y manzanilla

Además de ser sencilla, la preparación no requiere demasiados ingredientes y para conseguir una infusión con un sabor equilibrado, es recomendable no excederse con las cantidades de laurel o canela, ya que ambos pueden aportar un sabor intenso.

Este té posee diferentes propiedades.

Colocar 2 hojas de laurel , una ramita pequeña de canela y una cucharadita de manzanilla en una olla.

Agregar aproximadamente 500 ml de agua .

Llevar la preparación al fuego hasta que el agua alcance el punto de hervor.

Bajar el fuego y dejar cocinar durante unos minutos.

Apagar y dejar reposar entre 5 y 10 minutos .

Colar la preparación para retirar las hojas, la canela y las flores.

Servir caliente y, si se desea, agregar un poco de miel para endulzar.

Cuándo conviene tomar esta infusión casera

Por su combinación de ingredientes aromáticos y el uso tradicional de la manzanilla en momentos de relajación, puede ser una opción para tomar por la tarde o durante la noche.

También puede consumirse después de una comida, especialmente si se busca una bebida caliente y liviana que ayude a una mejor digestión.