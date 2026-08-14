En esta noticia
Las infusiones caseras son una alternativa sencilla para incorporar ingredientes naturales a la rutina diaria y aprovechar todos los beneficios que aportan, ya que además de aportar aromas y sabores particulares, son utilizadas tradicionalmente por sus posibles efectos sobre el bienestar general.
Una de ellas combina hojas de laurel, ramitas de canela y manzanilla en una preparación caliente y fácil de realizar. El resultado es un té aromático que puede consumirse en distintos momentos del día.
Para qué sirve el té de laurel, canela y manzanilla
Esta infusión casera puede incorporarse como una bebida caliente después de las comidas o durante momentos de relajación.
La combinación reúne las propiedades tradicionalmente asociadas con la manzanilla, el laurel y la canela, ingredientes que se utilizan desde hace generaciones en diferentes preparaciones naturales.
La manzanilla es especialmente conocida por su uso tradicional para acompañar la relajación y el descanso, mientras que la canela aporta un sabor intenso y cálido. El laurel, por su parte, tiene compuestos aromáticos característicos que complementan la preparación y le dan un perfil particular.
Beneficios del té casero de laurel, canela y manzanilla
Esta bebida puede aportar distintos beneficios dentro de una rutina saludable, principalmente por las propiedades de los ingredientes que la componen.
Los principales beneficios:
- Puede favorecer la relajación: la manzanilla es tradicionalmente utilizada como una infusión asociada con momentos de calma y descanso.
- Acompaña la digestión: el laurel y la manzanilla se han utilizado tradicionalmente después de las comidas como parte de preparaciones digestivas.
- Aporta compuestos antioxidantes: tanto la canela como otros ingredientes vegetales contienen compuestos con actividad antioxidante.
- Ayuda a incorporar líquidos: al tratarse de una bebida preparada principalmente con agua, contribuye a la hidratación diaria.
- Tiene un sabor y aroma reconfortantes: la combinación de canela, laurel y manzanilla genera una infusión cálida que puede disfrutarse especialmente durante los días fríos.
Cómo preparar el té de laurel, canela y manzanilla
Además de ser sencilla, la preparación no requiere demasiados ingredientes y para conseguir una infusión con un sabor equilibrado, es recomendable no excederse con las cantidades de laurel o canela, ya que ambos pueden aportar un sabor intenso.
- Colocar 2 hojas de laurel, una ramita pequeña de canela y una cucharadita de manzanilla en una olla.
- Agregar aproximadamente 500 ml de agua.
- Llevar la preparación al fuego hasta que el agua alcance el punto de hervor.
- Bajar el fuego y dejar cocinar durante unos minutos.
- Apagar y dejar reposar entre 5 y 10 minutos.
- Colar la preparación para retirar las hojas, la canela y las flores.
- Servir caliente y, si se desea, agregar un poco de miel para endulzar.
Cuándo conviene tomar esta infusión casera
Por su combinación de ingredientes aromáticos y el uso tradicional de la manzanilla en momentos de relajación, puede ser una opción para tomar por la tarde o durante la noche.
También puede consumirse después de una comida, especialmente si se busca una bebida caliente y liviana que ayude a una mejor digestión.