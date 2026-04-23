Cada vez son más las personas que acuden a las alternativas naturales en vez de productos químicos para la limpieza del hogar. En específico, se evitan productos que contengan lavandina porque pueden ser peligrosos para la salud. De esta manera, mezclar las cáscaras de ananá con vinagre puede ser una gran opción por su doble beneficio, tanto para la desinfección de la cocina como por sus propiedades para la jardinería. Las cáscaras contienen enzimas como la bromelina, las cuales tienen propiedades desengrasantes y que descomponen restos orgánicos. Es capaz de aflojar la grasa de la mesada o las hornallas con facilidad e inhibir el crecimiento de bacterias. Por su parte, el vinagre es un antibacteriano y desinfectante usado en otras combinaciones. Para poder usar los ingredientes como mezcla limpiadora se deben seguir los siguientes pasos: Otro de los usos de la mezcla es como abono para las plantas porque contiene minerales claves como el potasio que enriquecen el suelo. Sin embargo, cabe recordar que para usarlo como fertilizante debe diluirse en una medida de mezcla por 10 de agua. Esta mezcla es recomendada por su doble beneficio: sirve para limpiar las mesadas de la casa y como abono para jardinería. Es una alternativa natural clave para aprovechar los residuos de la fruta y evitar el uso de productos químicos.