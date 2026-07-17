Mezclar bicarbonato de sodio con soda: para qué sirve, por qué recomiendan hacerlo y qué beneficios tiene Fuente: Shutterstock

Eliminar el sarro de las canillas puede transformarse en una labor compleja cuando las manchas blancas se acumulan y oscurecen el brillo del metal. Sin embargo, existe un truco casero que ha recuperado popularidad, el cual promete resultados visibles sin recurrir a productos agresivos.

La formación del sarro se debe a la concentración de calcio y otros minerales que se adhieren a la superficie, generando una capa áspera que, a lo largo del tiempo, se torna más resistente si no se elimina de manera adecuada.

Se recomienda la combinación de bicarbonato de sodio con soda como una opción práctica y económica para aflojar la acumulación de minerales que deja el agua dura, particularmente en baños y cocinas donde el uso es constante y el contacto con el agua es diario.

Razones por las que mezclar bicarbonato y soda ayuda a eliminar el sarro

La efectividad de este método se manifiesta especialmente en griferías de acero inoxidable o cromadas, siempre que se abstenga de utilizar elementos metálicos que podrían deteriorar el acabado.

Cuando ambos ingredientes se combinan, se genera una reacción suave que facilita la eliminación del sarro adherido en las canillas, permitiendo la limpieza de manera más sencilla con la ayuda de una esponja o un cepillo de cerdas suaves.

Para su aplicación, se aconseja elaborar una pasta con bicarbonato y unas cucharadas de soda, situándola sobre la zona afectada y permitiendo que actúe durante varios minutos antes de frotar con movimientos circulares; posteriormente, enjuagar con agua tibia y secar con un paño limpio para evitar marcas posteriores.

El bicarbonato de sodio actúa como un compuesto químico levemente abrasivo que contribuye a desprender la suciedad sin rayar las superficies, mientras que la soda incrementa el efecto mediante su acción efervescente que facilita el desalojo de la incrustación.

Ventajas de la mezcla de bicarbonato y soda para el hogar

Además de ofrecer una solución accesible, esta mezcla de bicarbonato de sodio y soda exhibe ventajas que motivan a muchas personas a seleccionarla para el mantenimiento del hogar.

Incorporar este hábito en la rutina de limpieza facilita mantener las canillas libres de manchas y con un aspecto mejorado, previniendo que la acumulación de sarro se torne en un inconveniente más complicado de resolver.

Entre los principales beneficios se destacan: