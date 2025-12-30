En muchos hogares, los malos olores persistentes no provienen del ambiente, sino de zonas que rara vez reciben una limpieza profunda. Las rejillas del baño, la cocina o los desagües concentran humedad y residuos invisibles que, con el tiempo, afectan la higiene del hogar.

Frente a esto, especialistas en limpieza natural destacan un método simple que volvió a ganar popularidad: el uso de vinagre blanco como desinfectante casero.

Este ingrediente común en la cocina se posiciona como una solución práctica para quienes buscan limpieza profunda sin químicos agresivos, especialmente en espacios donde el agua y la suciedad se acumulan a diario.

Para qué sirve arrojar vinagre por las rejillas de la casa

El secreto está en el ácido acético, el principal componente del vinagre blanco. Este compuesto tiene la capacidad de romper depósitos minerales, desactivar bacterias y limitar la aparición de hongos en superficies húmedas.

A diferencia de los limpiadores perfumados, el vinagre no disimula el olor: lo neutraliza desde la raíz, al actuar sobre los residuos orgánicos que generan el problema.

Qué problemas ayuda a prevenir el vinagre

Aplicar vinagre blanco en las rejillas de forma regular puede ayudar a:

Reducir la proliferación de bacterias en zonas húmedas

Evitar el olor a cloaca o humedad

Desprender sarro y grasa acumulada

Prevenir la formación de moho doméstico

Mantener los desagües más limpios sin esfuerzo

Por eso, muchos expertos en limpieza ecológica lo recomiendan como mantenimiento semanal.

Cómo usar vinagre blanco en las rejillas

Para aprovechar al máximo sus beneficios, el procedimiento es sencillo:

Arroja una cantidad generosa de vinagre blanco directamente sobre la rejilla Deja actuar entre 15 y 30 minutos Frota suavemente con un cepillo o esponja Enjuague con agua caliente Seque si la rejilla está a la vista

Este proceso puede repetirse una vez por semana en baños y cocinas, o cada dos semanas en áreas de menor uso.