La Ruta Nacional 8, una de las arterias más importantes del país, está pasando por una renovación importante para hacerla más segura y estable.

Los trabajos se están llevando a cabo en varios puntos clave del tramo que va de Pilar a Pergamino, una zona donde circulan miles de vehículos todos los días, tanto autos particulares como camiones de carga.

Según se informó oficialmente, la empresa Sacde está trabajando a full en la bajada Da Fonte, cerca de Arroyo Dulce, para solucionar problemas de desmoronamientos que venían afectando la ruta. Básicamente, están reforzando los taludes y consolidando los terraplenes que se habían deteriorado. El trabajo incluye movimiento de tierra, relleno con maquinaria pesada y la instalación de sistemas de drenaje para que el agua no siga causando problemas.

Desde agosto, los técnicos de Sacde y Vialidad Nacional vienen haciendo estudios de campo y planificando cómo reforzar los laterales de la autopista. La idea es evitar que el pavimento se dañe y mantener la ruta segura en un tramo que es super transitado.

Los trabajos van a seguir durante estos días hasta terminar de nivelar y compactar bien el terraplén. Después vendrá la etapa de arreglar y reacondicionar las banquinas.

Mientras tanto, hace poco se terminó la obra de ampliación y repavimentación de la Ruta 8 en Pilar, justo entre la Avenida Tratado del Pilar y la calle San Martín.

El intendente Federico Achával destacó lo importante que es este proyecto para la ciudad. “Ya hay un nuevo tramo finalizado de esta obra que transforma de manera integral el centro de Pilar. Para nosotros esta obra es fundamental, porque nos permite potenciar la actividad, favorecer la circulación en este punto estratégico del distrito y mejorar la vida de nuestros vecinos”, comentó el jefe comunal.

La segunda etapa del proyecto incluyó un gran número de mejoras: ampliaron los carriles, renovaron las veredas, pusieron luminarias LED nuevas, instalaron refugios modernos para el transporte público y mejoraron los espacios de estacionamiento.

La obra es parte de un plan más grande que busca modernizar las principales rutas del distrito. Después de terminar los tramos entre Yrigoyen, Tratado del Pilar y San Martín, ahora el Municipio está enfocado en el cruce de Ruta 8 y Tratado del Pilar, y en ajustar detalles de señalización, cordones y veredas hasta llegar a la avenida Zeballos.

Para la tercera etapa ya está previsto repavimentar el tramo que une Zeballos con la avenida Kirchner. Es un proyecto que viene de lejos: en 2023, el presidente Alberto Fernández inauguró la finalización de la Autopista RN 8 entre Pilar y Pergamino, una obra que arrancó allá por 2006, quedó parada durante años y se retomó en la gestión anterior.

La Ruta 8 es una de las seis rutas radiales principales de Buenos Aires, junto con las rutas nacionales 3, 7, 5, 205 y la AU 9. Por ahí pasan más de 24.000 personas por día, así que mantenerla en buenas condiciones es clave para la conectividad de la región y la seguridad de todos los que la usan.