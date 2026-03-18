Ducharse todos los días parece un hábito básico e indiscutible. Sin embargo, para las personas mayores de 65 años, esa rutina aparentemente saludable puede convertirse en un problema real para la piel. Así lo confirman especialistas en dermatología y geriatría que llevan años estudiando cómo el envejecimiento cambia la relación entre la higiene y la salud cutánea. El dato sorprende: según el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia (INSERM), ducharse todos los días después de los 65 años puede llegar a ser perjudicial para la salud cutánea. No se trata de abandonar la higiene, sino de entender que el cuerpo envejece y las necesidades cambian. El problema central no es el agua. La película hidrolipídica es una barrera natural que protege la piel y la mantiene hidratada. Con el paso de los años, esta barrera comienza a debilitarse, y un lavado excesivo o agresivo puede dañarla más, comprometiendo la protección contra agresiones externas y acelerando la pérdida de hidratación. En este contexto, ducharse con excesiva frecuencia puede causar resequedad, irritaciones o incluso infecciones en personas mayores. Con la edad, la piel se vuelve más fina y sensible a cualquier roce. Si bien esos efectos pueden parecer menores, en adultos mayores con movilidad reducida o enfermedades crónicas, una herida o irritación cutánea puede derivar en complicaciones serias. Hay otro factor que pocos consideran: el agua caliente. Las duchas calientes que suelen prolongarse son especialmente perjudiciales, ya que agravan la sequedad de la piel y el cabello. En muchos casos, no es la frecuencia del baño el único problema, sino también la temperatura y la duración. La dermatóloga y jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Rothschild de París, Sylvie Meaume, explica que a partir de los 65 o 70 años, lo ideal es enjuagarse el cuerpo todos los días, pero usar jabón solo un día de cada tres, evitando frotar la piel con demasiada fuerza. En tanto, el doctor Robert H. Smerling, de la Harvard Medical School, sostiene que la ducha diaria no es imprescindible, salvo en casos de sudoración excesiva o indicación médica específica. En los días sin baño completo, la clave está en mantener una rutina de higiene localizada: Factores como el nivel de actividad física, el clima, el estado de salud y el grado de autonomía influyen en la frecuencia ideal. En climas cálidos o ante una vida activa, puede ser necesario aumentar la periodicidad. En conclusión, no se trata de bañarse menos, sino de bañarse mejor. Un pequeño ajuste en la rutina puede marcar una diferencia importante en la salud de la piel a largo plazo.