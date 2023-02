Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: por qué Burlando va a apelar el fallo

Este lunes, se conoció el fallo final del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. A pesar de las condenas a prisión perpetua para cinco de los imputados, tanto la fiscalía como la querella, comandada por Fernando Burlando, expresaron estar "disconformes" con la sentencia. En consecuencia, presentarán un recurso de apelación.



"Tenemos que leer el fallo, no lo conocemos. Estamos convencidos de que las tres personas obraron en carácter de coautores y no con participación secundaria", postuló el fiscal Juan Manuel Dávila, en relación a la condena para Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano Pertossi.

Los tres fueron condenados a 15 años de cárcel, por ser considerados partícipes secundarios no necesarios del homicidio doblemente agravado. A diferencia, a los otros cinco imputados se los declaró coautores del crimen ocurrido el 18 de enero de 2020, en Villa Gesell, y recibieron prisión perpetua.

En este sentido, su colega Gustavo García sostuvo que la pena "no es leve", pero que de todas formas no están "de acuerdo" dado que no fue la acusación presentada por la fiscalía. "Hay que leer el veredicto para ver los fundamentos", sostuvo, aunque anticipó la posibilidad de apelar el fallo de los jueces María Claudia Castro, Christian Rabia y Emiliano Lázzari.

Fernando Burlando anticipó que apelará el fallo del tribunal



Luego de la lectura del veredicto en el Tribunal Oral del Crimen N° 1 de Dolores, el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa habló con la prensa y aseguró que "esto es solamente el comienzo, el primer paso hacia una respuesta que realmente acaricie el corazón de Fernando" .

En este sentido, anticipó que no estaba conforme con la condena de "partícipe secundario" para tres de los imputados y remarcó que "una justicia contemplativa no es justicia". En este sentido, aseguró que "el fallo no fue suficiente" y van a "apelar".

Esto mismo, Fernando Burlando enfatizó a través de su cuenta personal de Twitter, donde también consideró que el juicio "marcará un precedente en el país, en especial para la juventud". "La violencia nunca es el camino, puede traer consecuencias tan tristes como la muerte o la cárcel", sentenció.

¿Qué significa apelar?



El recurso de apelación es un medio de impugnación, a través del cual se le solicita a un juez o tribunal de mayor jerarquía que anule o enmiende la sentencia dictada por otro de menor rango, al considerarla injusta. Es decir, la decisión de un órgano jurisdiccional puede ser revisada por uno superior, ya sea por errores en la sentencia o en la interpretación de la ley.

Esto se da cuando algunas de las partes implicadas no están de acuerdo con el fallo final del tribunal, como sostuvieron la fiscalía y la querella del caso de Fernando Báez Sosa. Cuando una sentencia jurisdiccional no admite ningún recurso, o ha terminado el plazo para presentarlos, se denomina sentencia firme.