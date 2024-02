Los destinos internacionales para viajar sin gastar una fortuna en 2024: en el Top 10 hay una ciudad de Sudamérica

Cuando falta dinero lo último que hacemos es pensar en tomarnos unas vacaciones, aunque viajar no tiene por qué ser caro. Hay muchos destinos para los que no se precisa gastar una fortuna.



La marca de comercio electrónico WeThrift ha hecho una investigación sobre el transporte, las atracciones turísticas, el alojamiento, así también como el precio de las comidas locales, para encontrar los destinos internacionales que son más accesibles económicamente.

¡Conocé el Top 10, que tiene incluida una ciudad de Sudamérica!

Ciudades en el mundo a las que podés viajar sin gastar una fortuna

Según la revista especializada TimeOut, el estudio de WeThrift coronó en el primer puesto a Nueva Delhi, la capital de la India. El pollo con manteca y el chaat, un plato local costaría u$s 2,40 por comida, y el transporte también es muy accesible.



Es más, el costo del hospedaje para un fin de semana es de solo u$s 49,40.

Estos son los destinos internacionales más asequibles para el 2024. (Foto: Archivo).

Hanoi, en Vietnam, se encuentra en el segundo lugar, donde el precio medio de un viaje en transporte público es de solo u$s 0,29. En tercer lugar, está El Cairo, donde el precio promedio de una bebida está alrededor de u$s 1,34 y las entradas a las atracciones turísticas cuestan unos u$s 48,15.

Este es el listado completo de los 10 destinos internacionales para viajar sin gastar una fortuna en 2024, según WeThift

Nueva Delhi, India

Hanoi, Vietnam

El Cairo, Egipto

Istanbul, Turquía

Hurgada, Egipto

Bali, Indonesia

Bangkok, Tailandia

Marrakech, Marruecos

Phuket, Tailandia

Río de Janeiro, Brasil

Viajá internacionalmente sin gastar una fortuna en 2024. (Foto: Archivo).

Los consejos para explorar otros países sin vaciar tus bolsillos en el proceso

Planificá con anticipación: reservar vuelos y alojamiento con tiempo puede ayudarte a conseguir tarifas más bajas.





reservar vuelos y alojamiento con tiempo puede ayudarte a conseguir tarifas más bajas. Flexibilidad en fechas: los precios varían según el día de la semana y la temporada de tu viaje, lo mejor es tener varias opciones en tu agenda.





los precios varían según el día de la semana y la temporada de tu viaje, lo mejor es tener varias opciones en tu agenda. Alojamiento económico: considerar opciones como hostales, albergues, casas de familia y hasta acampar si es seguro y permitido.

Estos son los destinos más accesibles para viajar internacionalmente. (Foto: Archivo).