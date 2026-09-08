Lograr unas papas al horno doradas, crocantes y bien tiernas por dentro puede parecer sencillo, pero hay un error bastante común que afecta el resultado final. En lugar de colocarlas directamente en la fuente, distintos chefs recomiendan hacer un paso previo que lleva apenas unos minutos.

La técnica consiste en hervir las papas durante cinco minutos antes de llevarlas al horno, un procedimiento que permite comenzar a ablandar el interior y preparar la superficie para que quede más dorada. Según especialistas consultados por Simply Recipes, este pequeño cambio puede marcar una diferencia importante en la textura.

Cómo preparar las papas antes de llevarlas al horno

Para aplicar el método, primero hay que cortar las papas en trozos de tamaño similar para que todas tengan una cocción pareja. Luego se colocan en una olla con agua bien salada y se hierven durante cinco minutos, sin esperar a que lleguen a cocinarse por completo.

Después del hervor, uno de los pasos más importantes es escurrirlas y secarlas muy bien. Si quedan demasiado húmedas, el agua acumulada puede dificultar que se forme esa superficie dorada y crocante que caracteriza a unas buenas papas al horno.

Pasos de realización. Imagen ilustrativa generada con IA

El secreto para conseguir bordes más crocantes

Una vez secas, las papas se pueden condimentar con aceite de oliva, sal y pimienta antes de colocarlas en la fuente. Para mejorar todavía más el resultado, algunos especialistas recomiendan sacudirlas ligeramente o aplastarlas de manera suave después de hervirlas.

Esto genera una superficie con bordes irregulares y pequeñas partes de papa expuestas que pueden dorarse durante la cocción. De esta manera, el exterior adquiere una textura mucho más crocante mientras el interior conserva una consistencia tierna.

Por qué no hay que amontonar las papas

Otro detalle que puede cambiar completamente el resultado es la manera de distribuirlas. Las papas deben quedar en una sola capa y con suficiente espacio entre cada trozo, ya que colocarlas demasiado juntas favorece la acumulación de vapor.

Cuando existe demasiada humedad dentro de la fuente, las papas tienden a cocinarse al vapor en lugar de dorarse. Por eso, además del hervor previo, mantener una buena separación permite que el calor circule mejor y la superficie quede más crujiente.

El paso a paso para unas papas al horno perfectas

El procedimiento completo es sencillo y requiere apenas unos minutos adicionales antes de la cocción. La clave está en combinar el hervor corto, un buen secado, aceite y una fuente sin exceso de papas.

Cortar las papas en trozos parejos.

Hervirlas durante 5 minutos en agua con sal.

Escurrirlas y secarlas muy bien.

Condimentarlas con aceite, sal y pimienta.

Distribuirlas en una sola capa, sin amontonarlas.

Hornearlas a temperatura alta hasta que estén doradas y crocantes.

El secreto de los chefs, entonces, no está en agregar un ingrediente extraño sino en modificar el proceso antes de la cocción. Con solo hervir las papas durante cinco minutos, secarlas correctamente y llevarlas a un horno bien caliente, se puede conseguir el contraste entre exterior crocante e interior suave que hace que este acompañamiento sea mucho más irresistible.