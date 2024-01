Los 2 relajantes trucos chinos para dormir mejor: se hacen antes de ir a la cama y aseguran un descanso diferente

La calidad del sueño es algo fundamental para lograr el bienestar general del cuerpo. Existen muchas formas para intentar conciliarlo, siendo los trucos chinos de los más efectivos para hacerlo.

Seguramente alguna vez experimentaste la molestia de querer dormirte y no podés hacerlo. No importa si estabas agotado o no, se interrumpe constantemente.

Si bien no existe una respuesta única, las técnicas orientales son de las más practicadas por quienes les cuesta dormir por las noches. ¡Descubrí sus 2 principales trucos!

Dormir mejor: los consejos y secretos para que tu habitación sea el lugar perfecto para descansar

Esta es la hora perfecta para irte a dormir y descansar bien, según la ciencia

Las 2 mejores técnicas chinas para dormir mejor: remojar los pies y la fruta que te hará dormirte casi instantáneamente

El insomnio es una gran molestia a la hora de querer dormir. Tenés ganas de descansar, pero algo te inquieta y te lo impide, y no encontrás la manera de que el sueño se apodere de vos.

Por esto, las técnicas milenarias chinas son métodos muy tenidos en cuenta por miles de personas que padecen diferentes afecciones. Para dormir mejor, se recomienda:

El remojo de pies en agua caliente.





Consumir jujubes, la fruta de la inmortalidad y que induce al sueño.

Las dos técnicas chinas que te ayudarán a conciliar el sueño (Fuente: archivo)

La técnica de la Medicina Tradicional China: el remojo de pies en agua caliente para poder dormir

Es una de las costumbres nocturnas más practicadas de la cultura china y tiene sus raíces en la Medicina Tradicional China. Es una forma muy práctica de relajarse, calmando los pies cansados.

Esta práctica es una especie de terapia de agua caliente que se puede hacer en una bañera o en una palangana. Además, le podés agregar los siguientes ingredientes:

Sal gruesa.

Aceites esenciales seguros para la piel (lavanda y la rosa).

Cáscaras de frutas.

Hierbas.

Remojar los pies en agua caliente, con algunas flores, ayudará a relajarse y a poder dormir más placenteramente (Fuente: Unsplash)

Según la medicina tradicional oriental, esto ayudará a reducir la cantidad de energía vital (o qi) en la mente.

La médica y acupunturista experta en medicina china, Debbie Kung, expresó a Healthline : "la temperatura cálida ayudará a extraer el qi de la cabeza, relajando el sistema límbico, enviando señales al cerebro y al cuerpo para que se relaje y se prepare para dormir".

El truco infalible de la fruta: el jujube induce al sueño y es la fruta de la inmortalidad

La fruta del jujube se utiliza en la medicina tradicional china para calmar la mente y las emociones, generando un estado de ánimo más relajado, de sueño profundo y reparador.

Según Jaime Bacharach, acupunturista licenciado, explicó al sitio web que esta fruta "tiene dos sustancias químicas, saponinas y flavonoides, que desestresan el cuerpo y promueven la relajación".

Así es el jujube, la fruta que ayuda a conciliar el sueño y que es considerada la fruta de la inmortalidad. (Fuente: archivo)

Estos dos compuestos pueden ayudar a prolongar el tiempo de sueño, principalmente los flavonoides, que pueden aumentar el tiempo que se pasa en el sueño de ondas lentas, siendo "la parte más reponedora del sueño".

El estudio científico que avala el consumo del jujube como una herramienta para poder dormir

Un estudio científico de 2020 publicado por la National Library of Medicine, reveló los efectos favorables de las semillas del jujube en las mujeres posmenopáusicas que padecen de insomnio.

En principio, este ensayo clínico aleatorio consistió de:

Estudiar a 106 mujeres posmenopáusicas, en el suroeste de Irán.





Que las voluntarias consuman 250 mg de cápsulas de semillas de jujube.





Las tomas eran de dos veces diarias, durante 21 días.





Los resultados revelaron que su consumo tuvo un impacto positivo en la mejora de la calidad del sueño.





Tales resultados, lo llevaron a ser un medicamento herbal útil.

La piedra semipreciosa con poderes curativos que usaban en el Antiguo Egipto: cómo la activaban

La investigación científica que revela que las cotorras argentinas que migraron a Europa aprendieron dialectos locales

Alimentación saludable: ¿qué es el jujube?

Esta fruta comestible con aspecto de aceituna, tiene entre 2 o 3 cm y posee una sola semilla. La piel del fruto es verde claro y puede tomar un color marrón rojizo cuando está maduro.

Su textura y sabor es similar al de una manzana, aunque con la piel un poco más dura. Entre sus beneficios se destaca por:

Contener magnesio, cobre, calcio, niacina y vitamina C.

Fortalece el sistema inmune.

Disminuye la presión arterial.

Suele ser usado para casos de anemia y problemas hepáticos.

Antes de realizar o modificar un plan alimenticio, se recomienda consultar con un especialista.