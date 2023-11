Los cinco trucos para dormir que recomienda la ciencia y acabar con el insomnio para siempre

¿No logras conciliar el sueño por las noches? ¿Tus pensamientos no te dejan dormir? Este problema es más común de lo que parece en la población.

El más reciente estudio sobre la Salud Mental de los habitantes argentinos, llevado a cabo por el Observatorio de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), reveló que un 75,95 % de la población argentina admitió experimentar diversas formas de trastornos del sueño.

Consejos de una especialista:

La psicóloga clínica y experta en trastornos del sueño, Lisa Strauss, ofrece valiosos consejos para superar este desafío y lograr un descanso reparador.

Distrae tu Mente con calma:

Strauss sugiere que la mente humana no puede enfocarse en dos narrativas simultáneamente. Para contrarrestar los pensamientos no deseados, recomienda utilizar distracciones calmantes como audiolibros, podcasts relajantes o lecturas suaves antes de dormir. Al enfrentar el insomnio, es crucial no obsesionarse con el objetivo de conciliar el sueño.

Establece un horario para tus preocupaciones:

Una técnica efectiva consiste en dedicar 30 minutos antes de acostarte para abordar constructivamente tus preocupaciones. Strauss aconseja hacer una lista de inquietudes y factores estresantes, evaluando la posibilidad de intervención en las próximas dos semanas. Definir acciones concretas y plazos específicos puede reducir la ansiedad nocturna y mejorar la calidad del sueño.

Explorar sentimientos ignorados:

La psicóloga clínica aconseja abordar los sentimientos enterrados durante el día para evitar que resurjan como angustia y pensamientos obsesivos en la noche. Recomienda enfrentarlos utilizando medias oraciones, como "Lo que me asusta es" o "Lo que me entristece es", comprometiéndose a abordarlos en un momento posterior, evitando así confrontarlos durante la noche.

Razonar de forma lógica:

Pensar de manera racional, evaluando los pros y contras y corrigiendo las distorsiones cognitivas, se presenta como una herramienta efectiva durante el día para reevaluar preocupaciones y pensamientos molestos. Ante inquietudes, se sugiere preguntarse acerca de los resultados peores, mejores y más probables en ese orden.

Autocalmarse:

La experta destaca la importancia de cultivar un lenguaje tranquilizador y un tono amable consigo mismo tanto de día como de noche.

Además, sugiere prácticas como la meditación, el tiempo para relajarse y ejercicios de relajación, incluyendo técnicas como la respiración para desacelerar los pensamientos, la práctica de yoga, o tener un cuaderno cerca para registrar pensamientos antes de dormir.

Estas estrategias buscan promover la autorreflexión positiva y la gestión efectiva del estrés.