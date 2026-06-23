Un equipo de arqueólogos realizó un hallazgo tan inesperado como valioso durante una excavación en Alemania: un cuaderno medieval de entre 700 y 800 años de antigüedad apareció en el interior de una antigua letrina y conserva gran parte de sus características originales.

El descubrimiento se produjo en la ciudad de Paderborn, donde se desarrollan trabajos previos a la construcción de un nuevo edificio administrativo.

Durante las excavaciones, los especialistas localizaron varias estructuras sanitarias de la Edad Media y, en una de ellas, encontraron un objeto que podría aportar información inédita sobre la vida urbana de aquella época.

¿Cómo es el cuaderno medieval hallado en Alemania?

La pieza recuperada tiene dimensiones reducidas, similares a las de una libreta de bolsillo. Está formada por tablillas de madera cubiertas con una capa de cera sobre la que se escribía utilizando un estilete. Una vez que la información dejaba de ser necesaria, la superficie podía alisarse para volver a utilizarse.

El conjunto está protegido por una cubierta de cuero decorada con motivos florales y cuenta con diez páginas, la mayoría escritas en ambas caras. Los primeros análisis indican que el contenido fue redactado en latín y que probablemente corresponde a una única persona.

¿Por qué se conservó durante tantos siglos?

Aunque pueda parecer extraño, los investigadores explican que las antiguas letrinas suelen convertirse en auténticas cápsulas del tiempo. En este caso, la combinación de humedad constante, escasa presencia de oxígeno y aislamiento del exterior evitó el deterioro de los materiales orgánicos.

Gracias a estas condiciones, tanto la madera como las capas de cera lograron mantenerse en un estado excepcional. Los especialistas incluso señalaron que la escritura sigue siendo legible, algo extremadamente inusual para un objeto de esta antigüedad.

El detalle que revela quiénes usaban la letrina

Además del cuaderno, los arqueólogos encontraron restos de seda en el mismo lugar. Este hallazgo sugiere que la instalación era utilizada por personas de elevado poder adquisitivo, ya que este material era considerado un producto de lujo durante la Edad Media.

Los expertos recuerdan que, en aquella época, los comerciantes y miembros de las clases acomodadas formaban parte del reducido grupo de personas que sabían leer y escribir. Por ese motivo, creen que el cuaderno pudo pertenecer a un mercader o a alguien vinculado a actividades administrativas y comerciales.

¿Qué información podría revelar el manuscrito?

Actualmente, el objeto se encuentra en un proceso de restauración y análisis que podría extenderse durante varios meses. Los investigadores estudian la composición de la cera, los pigmentos, posibles resinas y los diferentes tipos de madera utilizados en su fabricación.

Una vez finalizados los trabajos de conservación, el objetivo será descifrar por completo el contenido de las anotaciones. Los especialistas esperan que los textos permitan conocer más sobre las actividades, preocupaciones y costumbres de quien escribió el cuaderno hace varios siglos.

El hallazgo ya es considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más llamativos de los últimos años, no solo por la antigüedad del objeto, sino también por el extraordinario estado de conservación que logró mantener tras permanecer oculto bajo tierra durante casi ocho siglos.