  • El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la economía argentina “ya empezó a mostrar señales de recuperación” tras el resultado de las elecciones legislativas, y proyectó que el producto bruto interno podría crecer “entre cinco y seis por ciento” en 2026. Enterate qué más dijo.
  • El Gobierno espera que el dictamen forzado del Presupuesto 2026haya sido la última batalla en el Congreso con la composición actual, pero todavía no baja la guardia con la posibilidad de que la oposición ataque con nuevas sesiones antes del recambio legislativo en diciembre.

