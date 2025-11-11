- Entre hoy y el viernes se espera que el Tesoro de los Estados Unidos dé a conocer las operaciones que realizó en el marco de la asistencia financiera a la Argentina, que incluye un swap por u$s 20.000 millones. Gran parte del mercado estima que se activó un tramo de ese acuerdo. Sin embargo, pocos de estos datos están realmente confirmados oficialmente.
- El Gobierno tiene 50 días para sumar más de u$s 9000 millones a las reservas. Ante inversores, revelaron que comenzarán a comprar mientras se aproxima la segunda revisión con el FMI.
- El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la economía argentina “ya empezó a mostrar señales de recuperación” tras el resultado de las elecciones legislativas, y proyectó que el producto bruto interno podría crecer “entre cinco y seis por ciento” en 2026. Enterate qué más dijo.
- El Gobierno espera que el dictamen forzado del Presupuesto 2026haya sido la última batalla en el Congreso con la composición actual, pero todavía no baja la guardia con la posibilidad de que la oposición ataque con nuevas sesiones antes del recambio legislativo en diciembre.
Escuchá el último capítulo de Economía al Día