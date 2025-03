Llora la Iglesia católica: el máximo deseo que el papa Francisco no va a poder cumplir

En medio de altibajos en la salud del papa Francisco, el último parte médico señaló que está estable y sin crisis respiratorias cuando ya se cumplen 20 días de internación en el hospital Gemelli de Roma. Además, comenzó la fisioterapia motora.

"El Santo Padre también hoy ha seguido estable sin presentar episodios de insuficiencia respiratoria (...) En consideración a la complejidad de su cuadro crítico, el pronóstico permanece reservado", detalló el comunicado.

Los problemas de salud del sumo pontífice mantienen en vilo a los fieles, especialmente a la comunidad argentina en Roma, que ha elegido un lugar para orar por él.

Se trata de la Iglesia de Santa María Addolorata (la iglesia nacional de Argentina en Roma), donde los creyentes han colocado fotos del Santo Padre. En la pared trasera de la capilla hay una pequeña estatua de Nuestra Señora de Luján, la patrona de Argentina, Paraguay y Uruguay, y una oración encomendando a Francisco a su cuidado.

"Espero que mejore", dijo María Cavañas, una argentina que trabaja como auxiliar de enfermería en Roma, en diálogo con The New York Times. Ella estaba entre las decenas de fieles que acudieron a la iglesia para la misa que reúne a la comunidad argentina de Roma el primer domingo de cada mes.

"Siempre rezamos por el Papa", dijo el padre Laguna, pero las oraciones se han "intensificado" desde que Francisco fue ingresado en el hospital. Frente al altar mayor, junto a una estatua de Nuestra Señora de Luján, había otra foto de Francisco con la súplica "Por la salud del Santo Padre".

Según el centro de estudios e investigaciones IDOS, con sede en Roma y que rastrea la inmigración en Italia, viven en la capital de ese país unos 1.200 argentinos. La iglesia está en la Piazza Buenos Aires, que linda con algunos de los barrios más adinerados de Roma.

Cómo está la salud del papa Francisco

El papa Francisco permanece hospitalizado en Roma con neumonía bilateral y otras afecciones desde el 14 de febrero.

Millones de personas en todo el mundo han ofrecido oraciones por el sumo pontífice desde que ingresó en el hospital, pero los miembros de la comunidad argentina que se reúne en la iglesia, construida hace un siglo por obispos argentinos, dijeron que se sentían particularmente cerca de él.

Francisco sigue muy ligado a la Argentina. Es hincha del San Lorenzo y se mantiene muy atento a las novedades del país. Pero hay un deseo pendiente: visitar el país.

La visita, o más bien la falta de ella, a su tierra natal se convirtió en un tema delicado. Juan Pablo II viajó ocho veces a Polonia, su patria, durante su pontificado. Benedicto XVI estuvo tres veces en Alemania, su país de origen. Pero en los 12 años de su pontificado, Francisco no ha pisado Argentina ni una sola vez.

"El viaje a Argentina es una asignatura pendiente", dijo Elisabetta Piqué, periodista argentina y biógrafa del papa Francisco. Piqué cree que el sumo pontífice siempre sintió que un viaje a Argentina podría ser manipulado políticamente por el líder que estuviera en el poder en ese momento. "Por eso lo ha ido posponiendo, y obviamente esto creó mucha frustración en Argentina", mencionó.

En declaraciones para The New York Times, otro biógrafo, Austen Ivereigh, sostuvo que Francisco le había dicho que quería ir a Argentina solo "si la visita es una fuente de unidad y sanación en una sociedad muy fracturada y dividida", y que no estaba claro si ese sería el caso. "Argentina es famosa por su cultura polarizada", remarcó.

Salud del Papa Francisco: neumonía, problemas óseos y cirugías a lo largo de su vida

"Siempre ha sido complejo" planificar un viaje a Argentina, aseguró Ivereigh, añadiendo que Francisco también creía que otros países necesitaban una visita papal más que su país natal.

Aun así, siempre estuvo en su deseo volver a pisar Buenos Aires, pero con el deterioro en su salud, parece estar cada vez más lejos de poderlo cumplir.