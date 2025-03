Salud del papa Francisco: la oración que la Iglesia católica pidió rezar por el líder del Vaticano

El Vaticano informó que el papa Francisco se encuentra en una situación grave en su salud tras superar dos crisis respiratorias. Por eso, desde la Santa Sede pidieron que los fieles de la Iglesia católica recen una oración en particular por el sumo pontífice.

Desde hace tres semanas, el excardenal Jorge Bergoglio se encuentra internado debido a una afección respiratoria que se fue agravando hasta que la situación se volvió crítica cuando tuvo una neumonía y el cuadro incluso se extendió a los riñones .

Empeora la salud del papa Francisco: esta es la millonaria pensión que cobraría si decide renunciar

La oración para rezar por el papa Francisco

" Dibujos, cartas, rosarios, eucaristías con la intención de una pronta recuperación y horas de adoración eucarística son algunas de las innumerables muestras de cercanía y afecto que el Papa Francisco recibe desde el Hospital Policlínico Agostino Gemelli", indicaron desde el Vaticano.

Por otro lado, también se celebraron distintas misas para pedir por la salud del papa Francisco. " La fe es la matriz para afrontar toda auténtica curación ", remarcó monseñor Giuliodori, uno de los referentes de la santa sede.

"El papa Francisco agradece a todo el pueblo de Dios que se ha reunido para rezar por su salud en estos días", informaron desde la santa sede.

Dónde se hacen las oraciones por el papa Francisco

Por otro lado, en un texto oficial, desde Roma propusieron tres espacios de oración:

adoraciones eucarísticas,

eucaristías con la intención especial por la salud,

rosarios.

Por su parte, el secretario de Estado de la santa sede, Pietro Parolin, encabezó la oración a la Virgen María en la Plaza San Pedro como " una manera de manifestar la cercanía de la Iglesia al Papa y a los enfermos ", según explicó, el portavoz principal del sumo pontífice, Matteo Bruni.

El Vaticano propuso tres oraciones y liturgias para pedir por la salud del papa Francisco.

¿Cómo está de salud el papa Francisco?

El papa Francisco pasó una noche "tranquila" y se mantiene en reposo, según informó la Santa Sede, en su tercera semana de hospitalización.

" La noche ha sido tranquila, el papa aún descansa ", concretaron fuentes vaticanas sobre las últimas horas de Francisco, ingresado en el hospital Gemelli de Roma .

El líder eclesiástico de 88 años está hospitalizado desde el pasado 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó una neumonía bilateral. Ambos cuadros clínicos son complejos y, para una persona de su edad, lo convierten en un paciente frágil y de mucho riesgo.

Empeora la salud del papa Francisco: esta es la millonaria pensión que cobraría si decide renunciar

Decretaron feriado el viernes 7 de marzo y habrá un nuevo fin de semana largo: qué se conmemora

Evangelio del miércoles 5 de marzo Mateo 6, 1-6. 16-18

Mateo 6, 1-6. 16-18

"En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 'Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre celestial.



Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.



Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.



Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará'".