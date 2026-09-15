Argentina avanza con la incorporación de nuevos aviones de combate F-16, una de las principales apuestas para modernizar el sistema de defensa aérea del país. El próximo envío permitirá ampliar la cantidad de aeronaves que ya comenzaron a incorporarse a la Fuerza Aérea.

Se trata de seis nuevos cazas adquiridos a Dinamarca, que se sumarán a las primeras unidades que ya llegaron al país. Con esta nueva entrega, Argentina alcanzará las 12 aeronaves recibidas dentro del acuerdo firmado para renovar sus capacidades de combate.

Cuándo llegan los nuevos F-16 a Argentina

La nueva tanda de aeronaves tiene previsto arribar durante la segunda mitad de septiembre. Los aviones serán recibidos inicialmente en el Área de Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

El lote estará compuesto por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza. Esta diferencia resulta relevante dentro del proceso de incorporación, ya que los modelos de dos asientos pueden utilizarse para determinadas tareas de entrenamiento y adaptación de las tripulaciones.

La llegada de estos seis aviones forma parte de un proceso progresivo mediante el cual la Fuerza Aérea busca familiarizar a sus pilotos y especialistas con el nuevo sistema de armas.

Los aviones F-16 se encuentran operativos para el Ejército. Shutterstock

Cómo son los F-16 que incorpora Argentina

Los F-16 Fighting Falcon son cazas supersónicos diseñados para cumplir diferentes tipos de misiones militares. Su incorporación representa un salto tecnológico para la aviación de combate argentina después de varios años sin sumar un sistema de armas de estas características.

Una de sus principales características es su velocidad. Los F-16 pueden superar los 2.000 kilómetros por hora, lo que les permite desplazarse a velocidades supersónicas.

Además, fueron desarrollados para participar en misiones de defensa y control del espacio aéreo, superioridad aérea y ataque a objetivos, entre otras funciones.

Qué significan los nuevos F-16 para la Fuerza Aérea

La incorporación de los cazas no se limita a recibir los aviones y ponerlos inmediatamente en servicio. La llegada del nuevo sistema implica también un proceso de capacitación, adaptación técnica y preparación de infraestructura.

Los pilotos deben completar distintas etapas de entrenamiento para operar una aeronave con características diferentes a las plataformas utilizadas anteriormente. A esto se suma la preparación del personal encargado del mantenimiento y el soporte de los cazas.

También es necesario adaptar los procedimientos y la logística de la Fuerza Aérea para trabajar con el nuevo equipamiento.

Qué significan los nuevos F-16 para la Fuerza Aérea. Fuente: Air Force.

Cuántos F-16 tendrá Argentina

Con la llegada de esta nueva tanda, Argentina alcanzará las 12 unidades recibidas en el marco del acuerdo con Dinamarca.

La entrega de los aviones continuará de manera escalonada de acuerdo con el cronograma previsto. El objetivo es avanzar progresivamente en la conformación de una nueva capacidad de combate para la Fuerza Aérea.

La incorporación de los F-16 constituye así uno de los principales proyectos de modernización de la aviación militar argentina, tanto por las características de los cazas como por las nuevas exigencias de entrenamiento, mantenimiento y operación que implica contar con este sistema.