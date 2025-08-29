La cadena más importante de ropa deportiva llega al país y ofrecerá camperas desde $ 15.000

Una importante compañía de indumentaria y equipamiento deportivo aterrizó en el país: se trata de Decathlon, una firma que volverá a Argentina luego de más de dos décadas y ofrecerá precios exclusivos para los clientes.

La reconocida marca proveniente de Francia ya anunció su próxima apertura en Buenos Aires. En octubre, inaugurará su primer local en el complejo Al Río de Vicente López, acompañado de la puesta en marcha del sitio de venta online.

De acuerdo a lo pronosticado, el mismo contará con 3.000 metros cuadrados sobre la Avenida del Libertador y se estima una inversión que supere los 20 millones de dólares, por lo que las expectativas con respecto a su crecimiento en el negocio son altas.

Decathlon llega a Argentina con precios exclusivos



Decathlon Argentina ofrecerá los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo, incluyendo marcas propias de la compañía como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta, entre otras.

El objetivo de la empresa a nivel internacional es contar con un stock disponible en la tienda física que se respalde también con la misma oferta de manera online.

Si bien falta poco más de un mes para la apertura, muchos usuarios comenzaron a comparar los precios con la tienda online de Chile para evaluar cuáles serían los costos en Argentina de la indumentaria deportiva.

Precios de camperas en Decathlon

Chaqueta Raincut medio cierre: U$S 12,50 - $ 17.000 (dólar BNA a $ 1.360).

Chaqueta impermeable de senderismo: U$S 41,67 - $ 56.667

Parka acolchada de senderismo - 10° C MT500: U$S 62,50 - $ 85.000

¿Cuántos locales de Decathlon abrirán en Argentina?



Aunque el plan original contemplaba la apertura de 20 sucursales hacia fines de 2026, el grupo decidió avanzar de a poco. Para este año, se prevé la inauguración de dos locales, y en 2026 se sumarían tres más en ciudades clave como Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Mar del Plata y Tucumán .

Decathlon llega a Argentina.

"Según nuestra planificación de aperturas de los próximos cinco años, la inversión será de más de 100 millones de dólares y unos 750 empleos directos" , proyectó Magela Mendez, la Gerente Comercial de Decathlon.

"Estamos muy entusiasmados de abrir nuestra primera tienda en Argentina, la cual cuenta con un formato innovador y nueva estética de la marca. El país cuenta con una amplia variedad de disciplinas y es un referente mundial en deporte y retail, lo que genera un vínculo especial entre Decathlon y los argentinos " concluyó Mendez.

Vale destacar que la compañía ya había intentado instalarse en el país en el 2000. Sin embargo, la crisis económica de aquellos años y la siguiente devaluación, obligaron a cerrar su local instalado en el Shopping Soleil de San Isidro.