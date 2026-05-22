El tiempo en España durante este viernes, 22 de mayo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 22 de mayo

El clima en España se caracteriza por una situación de estabilidad con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Sin embargo, en el extremo noroeste se formará una dana que generará nubes y chubascos, así como tormentas en Galicia, con posibilidad de granizo en zonas específicas.

Las temperaturas aumentarán ligeramente, superando los 34-36 grados en el suroeste y otras áreas del noreste peninsular. Se prevén vientos del norte y rachas fuertes en Canarias, con predominio de vientos este y sur en el resto del país, moderados en los litorales del Cantábrico.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

En Madrid, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y alguna nubosidad de evolución en la Sierra al mediodía; temperaturas en ligero ascenso con máximas anormalmente altas y vientos flojos variables, predominando el sureste por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía predominarán cielos poco nubosos con nubes altas, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y vientos flojos a moderados de componente este, más fuertes en el litoral mediterráneo oriental y en Cádiz, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo despejado y algunas nubes bajas, con posibilidad de bancos de niebla en el litoral y nubosidad en el Pirineo por la tarde, donde podrían registrarse chubascos aislados. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 36 grados, con un ligero ascenso y máximas altas para esta época del año. El viento será flojo y variable por la mañana, cambiando a componente sur al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón predominará el cielo despejado o poco nuboso, con nubes de evolución diurna por la tarde en el Pirineo y el sistema Ibérico; las temperaturas subirán ligeramente, con máximas significativamente altas para la época del año en la Depresión del Ebro y el viento será flojo, variable por la mañana y de componentes este y sur desde el mediodía.

El clima en Asturias estará marcado por cielos poco nubosos, con aumento de la nubosidad por la tarde y posibilidad de chubascos y tormentas en el tercio occidental. Las temperaturas oscilarán entre 33 y 13 grados, con un ascenso significativo en el interior. El viento será flojo del sur, aumentando a moderado del oeste en la costa.

Cómo estará el clima en España este viernes 22 de mayo (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo despejado o con pocas nubes, con bancos de niebla hasta la mañana. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso (máx. 28°C, mín. 11°C). Viento flojo del este y brisas costeras.

Predominio de cielos nubosos en el norte del archipiélago, con claros a partir de mediodía. Poco nuboso o despejado en zonas altas y calima ligera en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 28 grados. Viento moderado del norte, ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y sudeste, con rachas muy fuertes por la tarde-noche en Lanzarote y Fuerteventura.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, cielos despejados, con nubes bajas y niebla matinal en litorales de Castellón y Valencia; temperaturas en ligero ascenso y viento flojo, variable por la mañana y virando a sureste al mediodía.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León habrá cielos poco nubosos con predominio de nubes altas y posibles nubes de evolución por la tarde, sobre todo en el norte; temperaturas en ligero a localmente moderado ascenso y viento variable tendiendo a sur-sureste, flojo con intervalos moderados.

El clima se presentará con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes altas, especialmente en los sistemas Central e Ibérico, donde se espera nubosidad de evolución. No se descartan cielos turbios por calima en el suroeste. Las temperaturas tendrán un ligero aumento, alcanzando máximas anormalmente altas de 35 grados, con mínimas de 9 grados. Los vientos serán flojos y variables, predominando del sureste por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas con pocos cambios (máxima 24 °C y mínima 18 °C) y Levante moderado.

En Melilla habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, levante moderado y temperaturas en ligero ascenso o sin cambios, entre 17 ºC y 24 ºC.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos poco nubosos con algunas brumas y nieblas en el norte de Bizkaia, temperaturas en ascenso alcanzando máximas de 34 grados en el interior y mínimas de 15 grados. Viento flojo del sur, girando a este por la tarde. Por otro lado,

Navarra tendrá cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta y de evolución en Pirineos, temperaturas en ascenso (ligero en las máximas, hasta 36 °C en el Ebro) y viento flojo variable, con intervalos de este moderado al final en la Ribera Baja.

En La Rioja, cielo poco nuboso con nubes altas; viento variable del sur y sureste, flojo y temperaturas entre 15 °C y 36 °C, sin cambios o en ligero ascenso.