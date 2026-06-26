Llave inglesa y francesa: cuál es la principal diferencia y para qué sirve cada una

A simple vista la llave inglesa y francesa parecen prácticamente iguales, y si bien ambas sirven para ajustar y aflojar tuercas y tornillos de distintos tamaños, tienen una diferencia muy particular entre sí que las hace únicas.

Por este motivo, y aunque a veces pueda confundirse, la llave inglesa y la llave francesa no son lo mismo, y conocer sus características puede marcar la diferencia a la hora de realizar una reparación.

Aunque muchas personas utilizan ambos nombres como sinónimos, cada herramienta tiene características particulares, ventajas específicas y usos recomendados según el tipo de trabajo que se vaya a realizar.

¿Qué es una llave inglesa?

La llave inglesa es una herramienta ajustable diseñada para apretar o aflojar tuercas y tornillos de distintas medidas sin necesidad de cambiar de herramienta.

Llave inglesa y francesa: cuál es la principal diferencia y para qué sirve cada una

Su principal característica es que posee una mordaza móvil que se regula mediante un tornillo sin fin ubicado en la cabeza de la llave. Gracias a este mecanismo, la apertura puede adaptarse rápidamente al tamaño exacto de la pieza.

Se utiliza habitualmente en:

Reparaciones domésticas.

Trabajos de plomería.

Instalaciones de gas.

Mantenimiento de bicicletas.

Mecánica liviana.

Armado de muebles.

Su gran ventaja es la versatilidad, ya que una sola herramienta reemplaza varias llaves fijas.

¿Qué es una llave francesa?

El término “llave francesa” suele generar confusión porque en muchos países se utiliza para nombrar a la llave inglesa. Sin embargo, en el ámbito técnico tradicional se emplea para referirse a una herramienta diferente: la llave para caños o llave tipo Stillson.

Llave inglesa y francesa: cuál es la principal diferencia y para qué sirve cada una

Este modelo posee una mordaza dentada que se ajusta automáticamente al ejercer presión y está diseñada para sujetar superficies cilíndricas, especialmente tubos metálicos.

Es una herramienta muy utilizada por:

Plomeros.

Gasistas.

Instaladores sanitarios.

Técnicos de mantenimiento industrial.

Su diseño permite ejercer mucha fuerza sin que la herramienta resbale sobre el caño.

La principal diferencia entre una llave inglesa y una llave francesa

La diferencia más importante entre ambas herramientas está en el tipo de trabajo para el que fueron diseñadas. La llave inglesa posee mordazas lisas y regulables que permiten ajustar con precisión tuercas y tornillos de distintas medidas sin dañar sus caras.

Por ese motivo, es una herramienta muy utilizada, específicamente, en mecánica, carpintería, mantenimiento del hogar.

En cambio, la llave francesa cuenta con mordazas dentadas que ofrecen un agarre mucho más firme sobre superficies cilíndricas, como tubos y cañerías.

Esa característica le permite ejercer una gran fuerza sin que la herramienta resbale , aunque también puede dejar marcas sobre la pieza debido a sus dientes.

Cuándo conviene elegir cada una

En términos prácticos, si el objetivo es trabajar con bulones, tuercas o tornillos, la llave inglesa suele ser la opción más conveniente. Si, por el contrario, se trata de instalar, aflojar o ajustar caños metálicos, la llave francesa ofrece un mejor rendimiento gracias a su diseño específico.