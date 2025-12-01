La Ciudad de Buenos Aires está acelerando uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos años: la construcción de la línea F de subterráneos, que unirá el barrio de Barracas con Plaza Italia. Así lo confirmó Laura Alonso, vocera del gobierno porteño, en diálogo con Radio Rivadavia.

“La F de futuro” , como la denominó Alonso, ya tiene su proceso de licitación en curso y se espera conocer a las empresas adjudicatarias en marzo del próximo año.

“En marzo vamos a conocer la compañía o las compañías adjudicatarias, porque la licitación ya está en marcha. En marzo se abren los sobres y se conoce quién es la empresa que va a construir el Subte F”, explicó la funcionaria.

Línea F: qué se sabe sobre este proyecto de infraestructura en Ciudad

El proyecto forma parte de un plan más amplio de desarrollo urbano que contempla cuadruplicar la inversión en infraestructura para 2026. Según detalló Alonso, este incremento responde a la necesidad de transformar la movilidad en la ciudad con opciones de transporte público sustentables.

La nueva línea de subte no será la única obra de envergadura. En paralelo, el gobierno de Jorge Macri impulsa la construcción del Trambús 1, un subte elevado que recorrerá desde Brandsen y Montes de Oca hasta Aeroparque, con sesenta estaciones, doce de las cuales serán “icónicas en materia de diseño y sustentabilidad”.

“El año que viene la ciudad va a estar en obra”, advirtió la vocera, reconociendo que las intervenciones implicarán molestias para los vecinos a pesar de las campañas informativas. Alonso mencionó que, aunque se realizan múltiples reuniones de sensibilización con los habitantes afectados, “siempre sucede que nos vemos sorprendidos por las obras en la Ciudad”.

La funcionaria destacó que el 62% del presupuesto 2026 de la Ciudad se destinará a seguridad, salud y educación, pero subrayó la importancia estratégica de la inversión en movilidad: “Una manera de transformar la ciudad es con nuevas formas de movilidad y transporte público que sean sustentables”.

El contexto presupuestario: la explicación de Laura Alonso

Estos anuncios se enmarcan en la reciente aprobación del Presupuesto 2026 por parte de la Legislatura porteña, que logró el respaldo de diversos bloques políticos incluyendo La Libertad Avanza, el radicalismo y la Coalición Cívica. Se trata del quinto año consecutivo con equilibrio fiscal para la Ciudad de Buenos Aires.