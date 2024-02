Las microbodas: tener una ceremonia íntima de casamiento será tendencia en 2024

El amor está en el aire y no hay nada más bonito que celebrarlo con tus seres queridos. Sin embargo, a veces no precisás que a tu boda concurra esa amiga con la que hace 10 años no hablás más que un "hola" para algún evento especial.

Por eso, hoy te contamos acerca de las microbodas. Una tendencia que reúne todo lo esencial en tu vida y la de tu pareja, donde podrán vivir un momento lleno de amor y cariño como tanto se merecen.

Bajar de peso: los 8 consejos fáciles de llevar a la práctica para adelgazar y deshinchar la panza en poco tiempo

Un estudio médico descubrió que un tipo de leche volvería más lento el deterioro cognitivo a partir de los 65 años

Todo lo que tenés que saber sobre esta tendencia que pisa fuerte en el 2024

Luego de la pandemia, muchas personas comenzaron a acortar su lista de invitados a fiestas, y esto también incluye en las bodas. Contando entre 20 y 30 invitados íntimos, las microbodas van pisando fuerte en este 2024.

Microbodas: reúnen todo lo esencial en tu día especial. (Foto: Archivo)

Y es que reducir el número de invitados abre muchas otras posibilidades. Por ejemplo, podrías tomarte más libertades en los detalles, personalizar la experiencia hasta convertirla en un momento único entre los novios y sus invitados.

La investigación médica que reveló cuál es la cantidad mínima de pasos que hay que caminar a diario para mantenerse saludable

La piedra preciosa que protege de las malas energías y está vinculada a la feminidad, la atracción y la maternidad

Las ideas son infinitas. La pareja podría incorporar elementos como cámaras instantáneas para cada invitado, tener un libro con dedicatorias personalizado o etiquetar las bebidas de bienvenida. Incluso, se podría ambientar con mayor facilidad el lugar, usando el estilo preferido de los novios (boho, elegante, country, entre otros).



Compartí entre tus allegados más íntimos el día de tu boda. (Foto: Archivo).

Casamiento íntimo: algunos de los beneficios de realizar una microboda

Facilidad en la parte logística . Suele realizarse en el mismo lugar la ceremonia, la comida y la fiesta.





. Suele realizarse en el mismo lugar la ceremonia, la comida y la fiesta. La organización es un poco menos estresante, ya que se reduce la cantidad de invitados y consideraciones a tener en cuenta al reunirlos a todos en un mismo lugar.

Microboda: la tendencia que pisa fuerte en 2024. Foto: Archivo.