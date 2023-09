Las 5 frases que más usan los manipuladores en una relación, según la psicóloga estrella de Harvard

Las investigaciones que realiza la Universidad de Harvard son de lo más amplias y variadas. Las relacionadas con temáticas sociales y de interacción entre las personas llegan también al ámbito de pareja y vínculos.

Un estudio reciente de la prestigiosa casa de estudios de Estados Unidos se enfocó en la manipulación que algunas personas ejercen sobre otras y aportó algunas características para reconocerlas. Específicamente, detectaron cinco frases que usan estos individuos asiduamente.

Cortney S. Warren, psicóloga en la Escuela de Medicina de Harvard fue la encargada de la investigación. La especialista se dedica a estudiar adicciones amorosas y rupturas.

Las cinco frases más usadas por personas manipuladoras

En una columna de opinión para CBS, la también autora de Letting Go of Your Ex, dio a conocer cuáles son las frases más frecuentes que suelen repetir las personas manipuladoras, con el objetivo de abusar de quienes los rodean.

Además, indicó cuáles son las mejores estrategias para hacerles frente o responder a ellas.

"Estás actuando como una loca/o"

Esta frase busca hacerle dudar a la otra persona acerca de su propio criterio o lucidez. La especialista recomienda responder algo relacionado con: "Por favor, no cuestiones mi capacidad para pensar con claridad"; o "Incluso si no estamos de acuerdo, yo veo la realidad de esta manera".

"Estás exagerando"

En este caso, el manipulador lo usa para hacerle creer a la otra persona que sus preocupaciones son infundadas. Ante este tipo de reacciones, se aconseja responder: "Estés o no de acuerdo conmigo, así es como me siento ahora"; "No juzgues mis sentimientos. No están sujetos a debate".

"¡Solo estaba haciendo un chiste!"

El manipulador busca así minimizar el impacto de sus comentarios, según la psicóloga de Harvard. Para estos casos, recomienda responder seriamente. "Ese comentario fue divertido para vos, pero hirió mis sentimientos", sería adecuado. O "No sentí que fuera un chiste, te pido que no me hables más así".

"Me obligaste a hacerlo"

Con esta frase, los manipuladores buscan restar responsabilidad a sus propios actos. "En realidad yo no puedo obligarte a hacer nada", propone la experta como forma de respuesta; o: "Tu comportamiento es un reflejo de tus elecciones, no de las mías".

"Si vos me amaras, me dejarías hacer lo que quiero"

Según el estudio de Harvard, esta expresión aparece cuando se busca trazar límites con el manipulador y esa persona lo intenta impedir. Una frase para tener en mente y utilizar, es: "Mis límites son un reflejo de mis valores y de cómo elijo vivir mi vida"; o "No me siento cómodo haciendo esto. Respetá mis límites".