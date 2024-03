Las 10 estrategias efectivas para calmar el cerebro antes de dormir y poder descansar mejor sin preocupaciones en la cabeza

1. No te vayas a la cama temprano, si no tenés sueño: aunque establecer una rutina de sueño es importante, forzarte a dormir cuando no estás cansado puede generar más ansiedad.



En lugar de eso, dedicá tiempo a actividades relajantes antes de acostarte para preparar tu mente y cuerpo para el descanso. Un baño caliente, música suave, beber una infusión de hierbas o lectura tranquila pueden ayudar a calmar tu mente.