La salud del papa Francisco: la llamativa cifra que cobraría de pensión si decide renunciar

El papa Francisco lleva ya más de dos semanas internado por una complicación respiratoria que derivó en una neumonía bilateral, agravada por otras complicaciones y la edad del pontífice, de 88 años. Desde el pasado 14 de febrero permanece en la clínica Gemelli, de Roma, donde ha sufrido altibajos en su estado de salud.

En el último parte médico que se conoció la mañana de este lunes 3 de marzo, se detalló que "durmió bien toda la noche", no presentó fiebre y tampoco necesitó ventilación mecánica no invasiva en las últimas horas, aunque sí oxigenoterapia de alto flujo. De todas maneras, su cuadro clínico continúa siendo "complejo" y su pronóstico es "reservado".

En medio de las preocupaciones por la salud del papa Francisco, se reaviva la posibilidad de que el sumo pontífice reciba una pensión o retiro en caso de que su condición no mejore.

El antecedente más reciente de una renuncia fue el caso de Benedicto XVI, que se convirtió el primer Papa en dimitir en 600 años. Luego de eso, el Vaticano le dio una pensión vitalicia.

¿El papa Francisco cobra un sueldo?

Es importante aclarar en este punto que el sumo pontífice no cobra un sueldo ni una pensión actualmente. En el documental Amén: Francisco responde, el propio Pontífice aclaró que no recibe ninguna compensación económica por su rol.

"A mí no me pagan nada. Cuando necesito dinero para comprarme zapatos o algo así, lo pido. Yo no tengo sueldo", afirmó Francisco.

La salud del papa Francisco: cuánto cobraría de pensión si decide renunciar

Si el papa Francisco decide renunciar, sería la Iglesia católica la que asumiría sus gastos, tal como ocurrió con Benedicto XVI. Además, le proporcionaría una residencia dentro del Vaticano con todos los servicios y manutención cubiertos de por vida. Este sistema garantiza su bienestar en el retiro, aunque no es una pensión en el sentido tradicional.

Cuando Benedicto XVI renunció, el Vaticano le otorgó una pensión vitalicia, aunque nunca se confirmó la cifra de manera oficial. Sin embargo, algunos informes estiman que rondaba los u$s 2.700 dólares.

A pesar de este antecedente, algunos expertos consideran que con el estilo austero que viene manejando el papa Francisco es probable que no quiera recibir ningún tipo de pensión, más allá de que el Vaticano asuma sus gastos.

El papa Francisco agradeció por las oraciones y pidió que sigan orando por él

El papa Francisco expresó su gratitud a los fieles de todo el mundo por sus muestras de apoyo y oraciones: