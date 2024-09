La recomendación de un experto en pérdida de grasa: qué tipo de ejercicios deben hacer las mujeres después de los 45 años

Después de los 45 años, las mujeres enfrentan cambios hormonales que pueden favorecer el aumento de peso, especialmente durante la menopausia. Sin embargo, la elección adecuada de ejercicios puede marcar la diferencia en la pérdida de grasa y el control del peso.

Según expertos, incorporar rutinas específicas para mujeres no solo es posible, sino recomendable para mejorar la salud general y alcanzar los objetivos deseados.

Los ejercicios que tienen que hacer las mujeres después de los 45 años para perder grasa

Según el experto en salud Alberto Egea, mantener un peso saludable durante y después de la menopausia es posible si se adoptan hábitos saludables, especialmente en lo que respecta a la actividad física.

La recomendación es clara: los ejercicios de fuerza son fundamentales para contrarrestar los efectos de la menopausia en el cuerpo, ya que ayudan a aumentar la masa muscular y, con ello, a acelerar el metabolismo después de los 45 años.

"La relación entre la menopausia y el aumento de peso es compleja y está influenciada por múltiples factores, incluidos cambios hormonales, edad, estilo de vida y genética", advierte Egea.



Los ejercicios de fuerza son esenciales después de los 45 años para contrarrestar la pérdida de masa muscular (Fuente: Unsplash)

Egea subraya que no es necesario pasar largas horas en el gimnasio. Con entrenamientos de 30 a 45 minutos, tres veces por semana, se pueden obtener excelentes resultados.

La clave está en combinar ejercicios de fuerza, como levantar pesas o usar bandas elásticas, con una dieta balanceada que apoye el proceso de pérdida de grasa y mantenga el cuerpo en óptimas condiciones.



"La actividad física no requiere largas horas en el gimnasio, es más, no necesitas ir al gimnasio si no te gusta o no tienes tiempo", sentenció ante el sitio de Cuídate Plus el experto.

Además, estos ejercicios no solo ayudan a quemar calorías mientras se realizan, sino que también permiten que el cuerpo siga consumiendo energía incluso en reposo, gracias al incremento de la masa muscular.

La masa muscular adicional obtenida con el entrenamiento de fuerza contribuye a un metabolismo más activo incluso cuando no estás haciendo ejercicio (Fuente: Freepik)

Los mitos y realidades del impacto de la menopausia en el aumento de peso

Según Egea, la disminución en los niveles de estrógeno puede influir en la forma en que el cuerpo distribuye la grasa, lo que hace que se acumule más en el abdomen que en las caderas y muslos.



Para combatir el aumento de peso durante la menopausia, Egea recomienda: