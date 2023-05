"La peor epidemia que tengamos registro": cuál es la enfermedad que preocupa luego del COVID

El COVID golpeó a todo el mundo en 2020 y en la Argentina tardó cerca de dos años en volver la vida normal luego de la pandemia, pero ahora desde el Gobierno bonaerense alertaron sobre una nueva enfermedad que preocupa a las autoridades y es "la peor epidemia que tengamos registro".

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, alertó sobre la gravedad de esta enfermedad respiratoria en bebés y menores de 2 años. El funcionario pidió tomar medidas para evitar mayores contagios entre niñas y niños, en un contexto en el que hay alta demanda de pediatras.

"Hay una falta de anticuerpos en los nenes y hay más chicos susceptibles de lo que debiera haber año tras año", sostuvo Kreplak en diálogo con Radio Continental, donde explicó que este pico que se registra en la actualidad se debe a que durante los años de pandemia esta enfermedad no circuló entre los más pequeños.



Además, describió que "ocurrió durante el verano en el hemisferio norte y ahora está pasando en esta región" y estimó que se espera que "este pico se extienda de seis a ocho semanas más", por lo que al menos hasta medidos de julio y las vacaciones de invierno la enfermedad seguirá en alza.



Una nueva epidemia en la Provincia: bronquiolitis

Eduardo Pucci, director del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, también alertó sobre la situación y señaló que durante la última semana han estado aumentado los casos en la provincia un 20%" y recomendó una vacunación completa para niños y adultos" y potenciar "medidas de cuidado", en diálogo con radio Provincia.

La enfermedad sobre la que alertaron tanto funcionarios como especialistas es la bronquiolitis, que generó un caudal de casos en chicos de la que "no se tiene registro" según afirmaron y que provocó una alta demanda en el sistema de salud, sobre todo de pediatras.

Kreplak pidió "ser cuidadosos, no ir a guardias si no es indispensable y no mandar a chicos a la escuela si tienen síntomas respiratorios para evitar contagios". Al mismo tiempo, recomendó lavarse las manos y "usar barbijo si es necesario" como las principales recomendaciones.

"Estamos en un momento particular de mucha demanda; se trata de niños chiquitos, en un contexto además en el que hay pocos pediatras", relató el funcionario bonaerense, que agregó que esta situación se da por la cantidad de años que tardan en formarse estos profesionales además de la demanda que hay desde otros países.



Qué es la bronquiolitis: síntomas y cómo es el tratamiento

La bronquiolitis es la inflamación de las vías aéreas pequeñas de los pulmones (bronquios), fundamentalmente en niños menores de 2 años. La causa más frecuente es viral, principalmente por el virus respiratorio sincitial (VRS).



Los síntomas más comunes de las enfermedades respiratorias son: dificultad para respirar, agitación, fiebre mayor a 38 grados, tos, congestión nasal, conjuntivitis, dolor de garganta, de cabeza y muscular.



En la mayoría de los niños, la bronquiolitis es una enfermedad autolimitada y puede ser manejada en las casas de los pacientes. Para niños con factores de riesgo considerables o severos, que incluyen enfermedades preexistentes, bajo peso, prematuridad o desnutrición entre otros, el manejo de la infección debe supervisarse en una internación.