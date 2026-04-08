Un nuevo hallazgo realizado por científicos de la NASA aportó nuevas perspectivas sobre la Guerra Fría al revelar una instalación militar que había sido olvidada desde hace décadas. A 30 metros de profundidad y oculta bajo las capas de hielo del noreste de Groenlandia, los investigadores encontraron una base estadounidense construida en los años 50 y que había permanecido oculta desde entonces. La increíble estructura fue detectada gracias al uso de tecnología de radar de última generación en una misión que inicialmente buscaba estudiar los glaciares. Pero las primeras imágenes mostraron detalles de una ciudad oculta, que resultó pertenecer a las viejas estructuras de la base. El hallazgo ocurrió durante un vuelo científico de rutina en abril de 2024, sobre el norte de Groenlandia. A bordo del avión, un grupo de científicos probaba un nuevo radar de penetración de hielo, el UAVSAR, (Radar de Apertura Sintética para Vehículos Aéreos no Tripulados), diseñado para generar mapas detallados de las capas de hielo. El dispositivo comenzó a captar estructuras inusuales enterradas a más de 30 metros bajo la superficie. Lejos de los patrones típicos del hielo, las señales revelaban una red de túneles, edificios conectados y restos de lo que alguna vez fue una base subterránea en pleno funcionamiento. En un inicio los especialistas no lograron identificar de qué se trataba. Sin embargo, su posterior análisis permitió observar de una manera más detallada la estructura. Puntualmente, las imágenes permitieron reconstruir por primera vez la distribución completa de Camp Century, abandonada en 1967. La instalación contaba con dormitorios, comedor, laboratorios y espacio para unas 200 personas. Pero lo más llamativo fue que todo el complejo era alimentado por un pequeño reactor nuclear, transportado a través del hielo en una compleja operación logística. En diálogo con el Wall Street Journal, Chad Greene, especialista en teledetección satelital y aprendizaje automático en el grupo de Nivel del Mar y Hielo de la Sección de Ciencias de la Tierra del JPL/Caltech, explicó que observar la estructura y su complejidad fue como descubrir una civilización perdida. Camp Century fue uno de los proyectos más estratégicos durante la Guerra Fría y fue construido en 1959 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, La “ciudad” estaba ubicada a 240 kilómetros al este de la Base Espacial Pituffik, constaba de 21 túneles que se extendían a lo largo de 3 kilómetros y era alimentada por un reactor nuclear. Este lugar tenía el objetivo de contener misiles nucleares capaces de resistir un ataque enemigo. Sin embargo, nunca se implementó por la falta de autorización del gobierno danés. En 1967, la base fue abandonada porque el movimiento constante del hielo amenazaba con sepultar las estructuras. Actualmente, Camp Century se encuentra a unos 30 metros bajo la superficie helada. El hallazgo revela hasta qué punto llegaron los esfuerzos secretos de Estados Unidos durante la Guerra Fría, y resucita tensiones políticas latentes entre Dinamarca y Washington. Aunque públicamente la base había sido presentada como una estación científica, documentos desclasificados en 1996 revelaron su verdadero propósito: el Proyecto Iceworm, un plan del Pentágono para instalar hasta 600 misiles nucleares de alcance medio bajo el hielo de Groenlandia. El gobierno danés, que en aquel entonces había declarado su territorio libre de armas nucleares, nunca fue informado del objetivo real. La base fue finalmente desmantelada cuando se comprobó que el desplazamiento constante del hielo volvía inviable el almacenamiento subterráneo de armamento. Desde entonces, el complejo quedó sepultado.