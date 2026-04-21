La cadena danesa Jysk sigue ganando terreno en España con una propuesta que está revolucionando el mercado de muebles y decoración para el hogar. Recientemente abrió una nueva tienda en Calatayud (Zaragoza) y ya cuenta con más de 180 locales en todo el país. Conocida como “el IKEA barato”, Jysk se posiciona como una alternativa más económica a Ikea, ofreciendo precios por debajo de su principal competidor, ofertas recurrentes y un formato tipo outlet que atrae a quienes buscan calidad sin pagar de más. La última apertura de Jysk se produjo el 19 de marzo de 2026 en Calatayud, convirtiéndose en la cuarta tienda de la marca en Aragón. Ubicada en la carretera de Zaragoza, junto a la Ciudad Deportiva y al lado de Action y Aldi (enfrente del antiguo Hotel Calatayud), la nueva tienda cuenta con 1047 m² entre sala de ventas y almacén. La inversión para este local ascendió a 150.000 euros y generó 10 empleos locales, con personal ya formado para atender a los clientes de la comarca del Jalón. La tienda opera de lunes a sábado de 10:00 a 21:00 horas y ofrece una experiencia completa para renovar el hogar de forma moderna y económica. Jysk se ha ganado el apodo de “el IKEA barato” gracias a sus precios imbatibles y promociones constantes. Mientras que muchos consumidores están acostumbrados a tener que coger el coche para ir a un gran centro comercial tipo Ikea, Jysk apuesta por precios más accesibles sin renunciar a la variedad. Su catálogo incluye una amplia gama de muebles y artículos para el hogar: muebles de dormitorio, oficina, salón, comedor y recibidor; camas y colchones de calidad; productos de baño; cortinas y estores; muebles de jardín y todo tipo de complementos para equipar cualquier estancia. Todo con el mismo enfoque en el diseño funcional pero a precios notablemente más bajos. Desde su llegada a España en 2009, Jysk ha experimentado una expansión constante. Actualmente cuenta con alrededor de 184 tiendas en todo el país. Entre las aperturas más recientes destacan las de Burgos, el parque comercial Señorío Plaza de Illescas y varias en Aragón: Puerto Venecia y La Torre Outlet en Zaragoza, además de Jaca y ahora Calatayud. La compañía no se detiene ahí. Tiene planes ambiciosos para los próximos dos años: abrir otras 75 nuevas tiendas en España, lo que supondrá una inversión directa de 37,5 millones de euros y la creación de 750 empleos directos.