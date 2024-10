La investigación científica que analizó si es mejor entrenar con aparatos o peso libre en el gimnasio

La investigación científica sobre el rendimiento físico en el gimnasio ha planteado una cuestión clave: ¿es más efectivo entrenar con aparatos o peso libre?

Un reciente estudio ha comparado ambos métodos de entrenamiento para medir su impacto en el desarrollo de la fuerza, el equilibrio y la masa muscular, revelando resultados interesantes sobre la funcionalidad de cada uno. Conocé los interesantes resultados a continuación.

¿Es más efectivo el entrenamiento funcional con aparatos o con peso libre?

El término entrenamiento funcional suele estar relacionado con el uso de peso libre y movimientos que replican acciones cotidianas, como saltos o levantamientos.

No obstante, de acuerdo al portal Vitónica, un estudio publicado por la Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports pone esta idea a prueba, al comparar los efectos de entrenar con máquinas versus ejercicios con peso libre.

Durante dos meses, se dividió a los participantes en dos grupos: uno que realizaba ejercicios tradicionales con peso libre (press de banca, sentadillas y remos) y otro que empleaba máquinas.

Aparatos y peso libre son igual de efectivos para ganar fuerza. (Fuente: Freepik)

Al concluir el período de prueba, ambos grupos mostraron mejoras similares en cuanto a fuerza funcional. Esto incluye aspectos como el equilibrio, la capacidad de salto y sprint, y el aumento de la masa muscular.

Este resultado rompe con la creencia de que los ejercicios con peso libre son inherentemente más beneficiosos que los que se realizan con aparatos en el gimnasio .

¿Cómo elegir entre entrenamiento de peso libre o aparatos según tu deporte o actividad?

La idea de que un ejercicio es más "funcional" por ser más "natural" no siempre se aplica a todas las disciplinas o actividades físicas.

En realidad, lo que define la funcionalidad es qué tan bien se ajusta un ejercicio a los objetivos de una persona o deporte.

Por ejemplo, para un luchador o un artista marcial, trabajar la fuerza de las piernas en una prensa puede ser más útil que hacer sentadillas con peso libre, ya que este movimiento imita mejor la acción de empujar o voltear a un oponente. Por otro lado, un boxeador puede beneficiarse igualmente de realizar un press de banca en máquina que con barra.

Así, la elección del equipamiento debe basarse en las necesidades específicas del deporte o la actividad.

No todo ejercicio que parece "natural" es automáticamente más funcional.

Las máquinas y el peso libre pueden ser útiles dependiendo de tus objetivos.

Entrenar de manera específica según tu deporte o actividad es clave para maximizar los resultados.

¿Qué tener en cuenta para aplicar este estudio en tu rutina de gimnasio?

El principal hallazgo del estudio es que no existe una fórmula única que determine si un ejercicio es más o menos funcional.

La elección entre máquinas o peso libre depende del deporte o objetivo. (Fuente: Freepik)

La respuesta dependerá de tus necesidades y del tipo de entrenamiento que busques. Aparatos y peso libre son simplemente herramientas, y lo verdaderamente importante es cómo las usás para mejorar en tu disciplina o en la vida cotidiana.

Los músculos no pueden distinguir si estás levantando una barra, una pesa rusa o trabajando en una máquina. Lo que importa es el tipo de estímulo que reciben y la dirección de la fuerza aplicada durante el ejercicio.

Antes de realizar o modificar tu rutina diaria, se recomienda consultar con un especialista.